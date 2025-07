Correios lançam plataforma de compras própria com mais de 500 mil itens

Os Correios colocaram hoje no ar a sua mais nova plataforma de compras com mais de 500 mil produtos e entregas em todo o Brasil.

O que aconteceu

O Mais Correios já está disponível para vendedores e consumidores de todo o país. O site conta com 25 categorias, incluindo eletrodomésticos, celulares e smartphones, TV e Vídeo, Informática e Casa, móveis e decoração, entre outros.

Os Correios oferecem parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. A plataforma promete 'ampla variedade de produtos, preços competitivos e a credibilidade da maior operadora logística do Brasil'.

Esta é uma virada de chave histórica. Com responsabilidade e visão de futuro, estamos reafirmando à sociedade e ao mercado a capacidade de reinvenção de uma empresa pública reconhecida por superar desafios. O Mais Correios demonstra o quanto estamos comprometidos com a inovação e com o e-commerce brasileiro, que agora conta com uma plataforma dotada de diferencial logístico e capilaridade única para expandir e crescer Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios

O site estava liberado desde abril, mas ainda sem ofertas. Até então, só era possível fazer cadastro para receber benefícios e novidades, como um cupom de 10% para compras acima de R$ 500.

Primeira fase. Por enquanto, o foco do Mais Correios será as grandes empresas, 'a fim de permitir uma expansão significativa da atuação delas em todas as cidades brasileiras, graças à capilaridade logística dos Correios', conforme divulgado ainda em abril.

Segunda fase. A plataforma vai abrir espaço para pequenos e médios empreendedores de todas as regiões do país, 'promovendo o desenvolvimento econômico local, inclusão digital e competitividade'.

Correios não param por aí. Ainda neste semestre, a estatal planeja implantar seu próprio meio de pagamento. Após a publicação de um convite público para parcerias, os Correios estão em fase de análise das propostas enviadas por instituições financeiras especializadas em Banking as a Service.