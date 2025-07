Governo lança edital do CNU 2025 com 3.652 vagas em 32 órgãos federais

O Ministério da Gestão divulgou o edital da segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado). O certame terá 3.652 vagas em 32 órgãos públicos, com salários iniciais de até R$ 17,7 mil. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (2).

O que aconteceu

O edital completo foi publicado na edição extra do DOU (Diário Oficial da União) nesta segunda-feira (30). As vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, sendo 3.144 vagas de nível superior, incluindo 1.172 para provimento a curto prazo, e 508 de nível intermediário. As provas vão ocorrer 228 municípios.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de julho. A taxa de inscrição será de R$ 70, mesmo valor para cargos de nível superior e médio. As inscrições serão feitas pela plataforma do governo federal, o Gov.br, assim como na primeira edição. Elas poderão ser feitas por usuários de qualquer nível de segurança na plataforma, de bronze a prata e ouro.

No início de junho, a FGV (Fundação Getulio Vargas) foi escolhida como banca organizadora. O concurso terá duas provas, uma objetiva e outra discursiva. A primeira será realizada no dia 5 de outubro, das 13h às 18h. Nos cargos de nível superior, a prova objetiva terá 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos. Enquanto para os cargos de nível intermediário, serão 20 perguntas gerais e 48 de conhecimentos específicos. Já a segunda, a discursiva, será aplicada no dia 7 de dezembro apenas para os aprovados na primeira.

O edital detalha os procedimentos do concurso, incluindo o passo a passo para se candidatar, e explica sobre os procedimentos de heteroidentificação para candidatos cotistas. A nota final do candidato será calculada a partir da soma do resultado na prova objetiva com a discursiva e, se for o caso, da prova de títulos. Entre as novidades anunciadas pelo governo, estão as destinações de cotas. As vagas estão assim divididas: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos organizados por áreas de atuação semelhantes. O modelo, também adotado na edição anterior do concurso, permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição. No momento em que fizer sua inscrição, o participante poderá definir a lista de preferência, de acordo com interesses profissionais, formação acadêmica e experiência.

Cronograma do CNU 2025

Inscrições: de 2 a 20/07/2025

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/07/2025

Prova objetiva: 05/10/25, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/25

Convocação - confirmação de cotas e PcD: 12/11/25

Envio de títulos: 13 a 19/11/25

Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026

(*) Com informações da Agência Brasil