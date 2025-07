Mesmo com juros maiores, produtores de café estão otimistas com Plano Safra

O anúncio do Plano Safra 2025/2026 hoje trouxe otimismo para os cafeicultores brasileiros. Apesar das críticas dos demais setores do agronegócio, produtores e representantes da cadeia do café comemoraram a ampliação de crédito e a inclusão de pequenos e médios agricultores nas linhas de financiamento do Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira), mesmo com o aumento de até três pontos percentuais na taxa de juros dos financiamentos.

O que aconteceu

No lançamento do Plano Safra 2025/2026, o governo anunciou a ampliação do acesso ao Funcafé. Agora, beneficiários do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e do Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) podem ter acesso ao fundo, mesmo que já tenham contratos ativos pelo Plano. A medida amplia as opções de crédito e fortalece a capacidade de investimento e produção no setor cafeeiro.

Cafeicultura terá linhas de financiamento específicas que totalizam R$ 7,2 bilhões. No ano passado, foram disponibilizados R$ 5,7 bilhões. Mesmo considerando o aumento na taxa de juros, de 11% ao ano para 14,5% a.a., a expectativa da Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café) é que os produtores tenham acesso a mais de R$ 1 bilhão em capital de giro. "Levando em conta os momentos desafiadores que a indústria nacional vive desde novembro, com escalada nos preços e capital de giro bastante curto, comemoramos esse crédito que o setor pode obter", afirmou Pavel Cardoso, presidente da Abic, ao UOL.

Conselho Nacional do Café (CNC) também avalia positivamente o plano. Na avaliação da entidade, os recursos do Funcafé chegam "em um momento estratégico", permitindo que os produtores enfrentem a fase de maiores gastos com colheita e insumos. A orientação da entidade é que os cafeicultores adotem uma estratégia de comercialização gradual, para aproveitar melhores preços e evitar pressão de oferta no mercado. Previsão é de que primeiros contratos devem ser fechados ainda este mês.

Safra deste ano pode chegar a 60 milhões de sacas de 60 kg. Agora, produtores estão enfrentando o que o CNC chama de "fase crítica de gastos". Por isso, segundo o Conselho, a possibilidade de firmar contratos por meio do Funcafé pode ajudar a cobrir os gastos com a colheita. O Fundo foi criado em 1986 e oferece linhas de crédito para diferentes etapas da produção, como custeio (insumos e mão de obra), colheita, estocagem e aquisição de café.

Plano Safra

Liberação do programa para a safra 2025/2026 totaliza R$ 605,2 bilhões. Os R$ 516,2 bilhões destinados para a agricultura empresarial se unem à liberação de R$ 89 bilhões anunciada ontem para o Plano Safra da Agricultura Familiar. Nesta manhã, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que os recursos vão estimular a produção e reduzir o preço dos alimentos para os consumidores.

Maior parte dos recursos do programa será destinada ao Pronaf. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar receberá R$ 78,2 bilhões para a safra 2025/2026. Fica mantida a taxa de 3% para financiar a produção de alimentos essenciais, como arroz, feijão, frutas, verduras, ovos e leite. Para cultivo orgânico ou agroecológico, o percentual cai para 2%. Ao comparar com o atual nível da taxa Selic, fixada em 15% ao ano, Teixeira afirma que o percentual representa um "juro ultra negativo".