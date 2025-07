Amanda Klein: Embate com Congresso pode trazer novas derrotas para Lula

A intensa briga entre o governo Lula e o Congresso pela volta do decreto de elevação do IOF só aumenta, ainda sem ninguém capaz de amenizar o clima tenso que foi gerado, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

A briga entre governo e Congresso só escala e os bombeiros que poderiam jogar água na fervura, aparentemente, tiraram férias. Nem a semana esvaziada no Legislativo, na qual o presidente Hugo Mota estará em Lisboa, no fórum patrocinado por Gilmar Mendes, junto com uma penca de políticos e empresários, amenizou o clima.

No post que fez ontem nas redes sociais, acusando o governo Lula de promover a polarização social e alimentar o 'nós contra eles', Mota avaliou que era importante passar nas palavras de interlocutores próximos a ele, uma mensagem sóbria, com tom leve, não para escalar, mas para esclarecer alguns pontos.

Esses mesmos aliados de Mota lembram que não adianta o governo fazer o discurso de ricos contra pobres se não convence nem a sua própria base, o que inclui partidos de esquerda como PSB e PDT.

Amanda Klein

O governo decidiu brigar pelo decreto do IOF e entra hoje com um recurso no STF para retomar o aumento do Imposto, anteriormente derrubado pelo Congresso Nacional.

A decisão do governo, que pretende suavizar a situação, no entanto, pode deixar o clima ainda mais tenso entre as partes e trazer novas derrotas para Lula, falou Amanda Klein.

Me disseram o seguinte, o governo precisa primeiro resolver a sua base, que votou contra o decreto do IOF. Entrar com recurso no STF só vai piorar o clima e tensionar ainda mais. E o governo vai entrar. É hoje, já está batido o martelo.

O governo entra hoje por meio da AGU, com um recurso no STF para retomar o aumento do IOF, que foi derrubado pelo Congresso. Avaliação é que é interesse do governo distensionar o clima. Avaliação em torno do Mota para provar pautas de interesse, inclusive aquela medida provisória que taxa bets, bancos e investimentos financeiros e garante parte da receita para cumprir a meta fiscal deste ano.

Já o governo vê de outra forma. Há interesse em explorar o tema da injustiça tributária, em que ricos pagam proporcionalmente menos imposto dos pobres, como bandeira eleitoral para o ano que vem.

Fato é que o governo tem muito a perder. Tem CPMI do INSS, projeto de anistia golpistas de 8 de janeiro, negociado um escurinho com oposição, PL de isenção de imposto de renda até R$ 5 mil, medida provisória para ajustar contas, orçamento. Melhor medir isso direito antes de provocar um estremecimento maior para realistar relação sobre pena de inviabilizar o governo há um ano e meio do fim.

Amanda Klein

