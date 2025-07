Alta do consignado vai engrossar caldo do superendividamento, diz professor

O aumento do crédito consignado vai engrossar ainda mais o superendividamento e o comprometimento de renda da população brasileira, explicou Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de microfinanças da FGV, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Infelizmente, o mercado brasileiro hoje se caracteriza com uma profusão de modelos predatórios de crédito, pegando, por exemplo, o caso dos aposentados. As pessoas recém-aposentadas nem sabem ainda exatamente o valor que vai ser recebido, e já estão sendo bombardeadas com ofertas de crédito consignado, para não citar outros exemplos ainda piores.

Então esse conjunto de fatores tem gerado um quadro muito preocupante de superendividamento. O Desenrola não era um programa que atacava fundamentalmente esses componentes, mas ele, na verdade, promovia um alívio financeiro de curto prazo, e isso acho que deu certo. Tem uma plataforma, que acho que é um legado importante do programa, mas ele nem arranhou, não mudou drasticamente a situação.

A gente vê um aumento de um consignado, ele deve aumentar, você falou dos 16 bilhões, é muita grana considerando o estoque inicial, é uma expansão rápida, vai continuar expandindo e eu acredito que vai engrossar o caldo do superendividamento e o comprometimento de renda.

Lauro Gonzalez

Ao Canal UOL, o professor explicou que uma boa maneira de enxergar a situação é que o número de negativados no país não diminuiu significativamente e apontou outras preocupações nas diferentes modalidades de crédito.

Talvez a melhor forma de enxergar isso é que o número de negativados não caiu significativamente. Talvez ele tivesse até aumentado mais, porém não dá pra dizer que ele teve um efeito de diminuição do número de negativados.

Agora, eu vejo com preocupação, nas outras modalidades de crédito, o endividamento é grande e o comprometimento de renda das famílias por conta de um conjunto de fatores, tem aumentado.

Hoje, os dados do Banco Central mostram, que para cada R$ 100 de renda, as famílias, em média, estão comprometendo quase R$ 30 com pagamento de dívidas, tanto juros quanto principal, em diversas modalidades.

Lauro Gonzalez

