R$ 89 bi e incentivo à mecanização: o que foi anunciado no 'Plano Safrinha'

O governo federal anunciou hoje o investimento de R$ 89 bilhões com o Plano Safra da Agricultura Familiar. A cerimônia conta com a participação do presidente Lula (PT) e do ministro Fernando Haddad.

O que foi anunciado

Investimento de R$ 89 bilhões no Plano Safra da Agricultura Familiar, popularmente conhecido como "Plano Safrinha". O recurso será utilizado para políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo, entre outras. O valor de R$ 89 bilhões é considerado recorde.

Taxas de juros da agricultura familiar variam de 0,5% ao ano a 8% ao ano para os financiamentos da próxima safra. O percentual varia as modalidades de investimento e porte de produtor. Na safra atual, as taxas variam de 0,5% ao ano a 6% ao ano.

Governo manteve taxa de juros de 3% para financiar a produção de alimentos, como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite. Já para o cultivo orgânico ou agroecológico a taxa ficou em 2%. "Essa estratégia, adotada nos últimos dois planos safras da agricultura familiar, resultou no aumento dos financiamentos para produtos da cesta básica, gerando renda no campo e garantindo preços mais justos aos consumidores", observou o governo federal em nota.

Também foi mantida a taxa de juros de 3% para o Pronaf Investimento nas linhas de crédito do Pronaf Floresta, Pronaf Jovem, Pronaf Agroecologia, Pronaf Bioeconomia, Pronaf Convivência com o Semiárido, Pronaf Produtivo Orientado e inclusão de avicultura, ovinocultura e caprinocultura, conectividade no campo e equipamentos dentre os investimentos possíveis.

Dos R$ 89 bilhões, R$ 78,2 bilhões são do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que este ano completa 30 anos. O valor representa aumento de 47,5% do crédito rural para a agricultura familiar, quando comparado ao último governo.

Plano deste ano traz incentivo para a mecanização. O limite para a compra de máquinas e equipamentos menores foi ampliado de R$ 50 mil para R$ 100 mil com a manutenção da taxa de juros de 2.5%. Para máquinas maiores, de até R$ 250 mil, a taxa de juros é de 5%.

Foram anunciadas duas novas linhas: para agroecologia e quintais produtivos. Na primeira, o microcrédito financia sistemas agroecológicos, em transição e orgânicos. Já a segunda linha dá condições especiais para microcrédito voltado a mulheres rurais, com foco em quintais produtivos. Nos dois casos, o limite de crédito é de até R$ 20 mil e os juros são de 0,5% ao ano, com bônus de adimplência de até 40%.