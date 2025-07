Jantar de Motta na casa do Doria tem Nunes e Cabral: 'empresariado aplaude'

Em meio a uma crise entre o governo Lula (PT) e o Congresso Nacional por causa do Orçamento da União, o ex-governador paulista João Doria ofereceu um jantar ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a cerca de 50 empresários hoje. O evento contou também com outros pesos-pesados da política, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

O que aconteceu

Marcado para as 20h, o jantar na mansão de Doria começou por volta das 21h45. Depois de receber seus convidados, que começaram a chegar por volta das 19h, Doria os levou para jantar nos fundos de sua propriedade de 12 mil metros quadrados no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo.

Além dos 50 empresários, diversos políticos apareceram para ouvir o presidente da Câmara. O primeiro a chegar foi Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de Relações Institucionais do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). Depois chegaram o vice-governador do estado, Felicio Ramuth (PSD), o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o deputado federal Antônio Brito (PSD-BA).

Representantes do empresariado e do mercado financeiro também posaram para fotos com Doria. É o caso de Antonio Alban, presidente CNI (Confederação Nacional da Indústria), e do executivo do mercado financeiro Henrique Meirelles, hoje Secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e ex-ministro da Fazenda de Lula em seus primeiros mandatos.

O jantar não é inédito. Doria reúne com frequência empresários e políticos em sua casa em jantares para discutir a economia e a política nacional. Desta vez, no entanto, o encontro virou notícia justamente por homenagear Motta no momento em que o presidente da Câmara protagoniza uma disputa com o governo federal em torno da gestão das receitas e despesas públicas.

Durante o jantar, Doria publicou em redes sociais mensagem de apoio a Motta. Disse que o presidente da Câmara tem se revelado uma grande liderança, dedicado às causas do Brasil.

O empresariado aplaude sua postura, equilíbrio e firmeza. O país espera gestões públicas eficientes e comprometidas com o controle fiscal. Parabéns, Hugo Motta.

João Doria, ex-governador

Governo X Congresso

O jantar ocorreu em meio a um racha entre o Congresso e o governo Lula (PT). Após a derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) pelo Parlamento na semana passada, Lula decidiu comprar briga com o centrão, que estaria preservando grupos econômicos da tesourada no Orçamento para equilibrar as contas públicas.

O PT chegou a lançar na internet uma campanha publicitária. Nela, diz que "é hora de rachar a conta Brasil de forma mais justa: quem tem mais paga mais. Quem tem menos paga menos. E quem é a favor do povo, aprova essa ideia".

O jantar desta noite seria uma demonstração de apoio do empresariado ao presidente da Câmara. Nos bastidores, porém, Motta disse que o jantar foi marcado antes da derrubada do imposto.

O parlamentar vem sendo acusado de traição. Depois de participar da formulação dos decretos, o presidente da Câmara pautou na semana passada a votação de derrubada deles sem ao menos avisar o governo. Por 383 votos a 98 pela manutenção, os textos foram revogados, custando R$ 10 bilhões à União.

Lula decidiu comprar briga. Enquanto a peça publicitária do PT ganha as redes sociais, parlamentares da base usam as plataformas para acusar o Congresso de trabalhar contra os pobres.