Dólar abre a semana em leve alta, mas permanece cotado abaixo de R$ 5,50

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar apresenta leve variação positiva na abertura desta semana. Às 9h23, a moeda norte-americana subia 0,19% e era negociada por R$ 5,494.

O que aconteceu

Dólar comercial está em leve alta. A variação positiva nos primeiros negócios desta semana surge com a espera por dados do mercado de trabalho nacional e o fechamento deste mês. Mesmo com a alta, a moeda permanece abaixo de R$ 5,50.

Moeda caiu 0,75% na semana passada. A baixa em meio ao alívio das tensões no Oriente Médio fez o dólar fechar a última sessão no menor patamar desde outubro do ano passado.

Divisa caminha para queda mensal. Após subir 0,72% em maio, o dólar deve terminar junho em desvalorização na casa dos 4%. Para a baixa ser revertida, a moeda norte-americana precisa de um avanço equivalente a R$ 0,23 (+4,28%) nesta sessão.