Amanda Klein: Na largada para a campanha de 26, PT dobra à esquerda

Com a crise em torno do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o PT "dobra à esquerda" na largada antecipada para as eleições presidenciais de 2026, avaliou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Foi dada a largada para 2026. Partidos e pré-candidatos à Presidência não fazem mais questão de esconder que estão vivendo à frente de seu tempo, diante de derrotas, trapalhadas e impopularidade do governo Lula 3. O tema que antecipou a disputa em mais de um ano surgiu no mês passado, numa jogada atabalhoada do ministério da Fazenda, que aumentou, sem combinar com ninguém o IOF.

O imposto virou o tema a cindir a frágil base aliada, explicitando as diferentes visões de mundo, e virou bandeira de campanha tanto da direita como da esquerda. Cada lado expôs sua perspectiva em peças publicitárias no fim de semana. O PT adotou o mote BBB: taxar milionários, bancos e bets. O andar de cima. Os moradores da cobertura para isentar quem ganha até R$ 5 mil.

A direita respondeu por meio de outra campanha lançada pela Federação União-Progressista - que atualmente ocupa quatro cadeiras no ministério de Lula. Acusou o PT de aumentar gastos e bancar com impostos pagos por todos nós, principalmente os mais pobres.

Amanda Klein

Em ato na Avenida Paulista ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a política econômica do governo Lula e fez muitos elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanda Klein destacou a postura de Bolsonaro, que, para ela, reconheceu implicitamente que está fora da disputa presidencial.

Ontem, em manifestação mais esvaziada que as anteriores na Avenida Paulista, Bolsonaro pediu para "darem a ele 50% da Câmara e 50% do Senado para mudar o Brasil e que, assim, eles mandarão mais que o presidente da República. Assumiu ainda que, nessas condições, não precisaria nem ser presidente.

Bolsonaro se prepara para a reta final do julgamento do golpe. Ainda sem nomear um sucessor, o que só deve acontecer no final do ano - segundo aliados políticos - reconhece implicitamente que está fora do jogo.

A semana será esvaziada no Congresso, com políticos importantes em viagem a Portugal, no que se convencionou chamar de 'Gilmarpalooza', fórum promovido pelo ministro Gilmar Mendes. Aliás, ouvi de ministros do STF que a judicialização do IOF 'pode ajudar na construção de uma saída com uma pausa para reflexão das partes'.

Amanda Klein

