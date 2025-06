IA já está em 80% das empresas brasileiras, mas é pouco usada, diz pesquisa

Uma pesquisa da FGVcia revelou que 80% das empresas brasileiras reconhecem o uso da Inteligência Artificial (IA) generativa no seu dia a dia, apesar do uso ainda restrito.

O que aconteceu

O levantamento mostra que 75% das empresas ainda fazem pouco uso desta tecnologia. Os dados fazem parte da 36ª edição da Pesquisa Anual do FGVcia sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas, divulgada nesta quinta-feira.

Entre os programas de IA, o Microsoft Copilot é o mais utilizado pelas empresas (40%). ChatGPT (32%) e Google Gemini (20%) aparecem na sequência. Os usos mais comuns são em chatbots, machine learning e reconhecimento biométrico.

Ainda segundo a pesquisa, entre mil tipos de trabalho, a profissão de professor universitário está entre as 25 com maior superposição de tarefas com IA. "Isso não significa necessariamente que a IA substitui os professores, mas representa uma mudança e uma ruptura profunda", explica afirma o professor Ethan Mollick, da Wharton School, nos EUA.

O levantamento mostra ainda que o Brasil alcançou a marca de 502 milhões de dispositivos digitais em uso no mês de maio, o equivalente a 2,4 por habitante. Do total, 272 milhões são smartphones, o equivalente a 1,3 por pessoa. Ainda segundo a pesquisa, para cada TV vendida no Brasil, são vendidos 2,2 celulares.