Dólar e Bolsa caem com expectativa por declarações de Haddad

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar começou o dia em queda com o mercado voltado para as declarações que Fernando Haddad dará em duas entrevistas nesta sexta-feira. Já a Bolsa de Valores Brasileira, às 11h21, registrava uma variação negativa de 0,05% com 137.049,81 pontos e um volume de R$ 2,44 bilhões.

O que aconteceu

Dólar comercial permanece em queda. Às 11h41, a moeda americana reverteu alta e passou a ter leve queda de 0,07% sendo vendida a R$ 5,494.

Ontem, a divisa norte-americana recuou 0,99%. A variação negativa colocou o dólar novamente abaixo da barreira de R$ 5,50.

Moeda rumo à quarta queda semanal consecutiva. No acumulado desta semana, a baixa totaliza 0,48%.

*Com informações da Reuters