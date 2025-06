Desemprego cai para 6,2% em maio, menor patamar da história para o mês

Do UOL, em São Paulo (SP)

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,2% no trimestre encerrado em maio, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O patamar é o menor da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), apurada desde 2012, para o período, mas ainda equivale a 6,8 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho.

Como ficou o desemprego

Desocupação tem menor nível para meses de maio em 14 anos. O patamar mais baixo da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) para o mês foi atingido após a taxa ficar abaixo dos resultados de 2014 e 2024, períodos nos quais 7,1% da população com 14 anos ou mais se enquadrava como desempregada.

Taxa se reaproxima do menor desemprego entre todos os meses. Na análise entre todos os trimestres móveis, o menor patamar de desocupação do Brasil foi apurado entre setembro e novembro do ano passado, quando 6,1% da população buscava por uma colocação profissional.

Semelhante às divulgações anteriores, o mercado de trabalho se mostra aquecido, levando à redução da mão-de-obra mais qualificada disponível e ao aumento de vagas formais.

William Kratochwill, analista da Pnad Contínua

Cerca de 6,8 milhões ainda buscam uma colocação profissional. O número de pessoas que não tinham emprego e procuraram por um cargo é também o menor para o mês de maio desde 2012. Até então, o menor volume de desempregados para o mês havia sido registrado em 2014 (6,97 milhões). No ano passado, 7,78 milhões buscavam por uma vaga profissional entre março e maio.

Quantidade de pessoas ocupadas aumenta para 103,9 milhões. O total representa um avanço de 1,2% em relação ao trimestre finalizado em fevereiro. Na comparação anual, foi constatada a inclusão de 2,5 milhões de pessoas (+2,5%) no mercado de trabalho desde maio do ano passado, que o Brasil tinha 101,3 milhões de pessoas ocupadas.

Os principais responsáveis para a redução expressiva da taxa de desocupação foram o aumento do contingente de ocupados, que cresceu 1,2 milhão de pessoas, naturalmente reduzindo a desocupação, além de taxas de subutilização mais baixas.

William Kratochwill, analista da Pnad Contínua

Emprego formal bate novo recorde

Brasil tem 39,8 milhões de profissionais com carteira assinada. O total representa uma leve variação positiva de 0,8% na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro e um amento de 3,7% ante igual trimestre do ano passado. Assim como nos trimestres anteriores, a taxa o valor é o maior da série histórica.

Informalidade caiu para 37,8% no trimestre encerrado em maio. O percentual é referente à proporção de 39,3 milhões de trabalhadores informais na população ocupada. O índice é inferior ao verificado tanto no trimestre até fevereiro (38,1%), como no mesmo período do ano passado (38,6%).

O que é a Pnad Contínua

Divulgado desde 2012, o estudo do IBGE abrange todo o território nacional. Em suas coletas, a pesquisa avalia indicadores relacionados à força de trabalho entre a população com 14 anos ou mais. O grupo é aquele que integra a População Economicamente Ativa do país.

Os indicadores utilizam as informações dos últimos três meses para a pesquisa. Assim, os dados produzidos mensalmente pela Pnad não refletem a situação de cada mês, mas, sim, o desempenho de cada trimestre móvel do ano. Sendo assim, os números atuais mostram como foi o mercado de trabalho entre os meses de março e maio de 2025.

Taxa de desemprego é formada por quem busca e não consegue emprego. O grupo é caracterizado por pessoas da força de trabalho que não estão ocupadas, mas disponíveis e em busca por um emprego. O método utilizado pelo IBGE exclui do cálculo todos que estão fora da força de trabalho, como um estudante universitário que dedica seu tempo somente aos estudos e uma dona de casa que não trabalha fora.