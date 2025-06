Amanda Klein: Recorrer ao STF pode azedar mais a relação com o Congresso

Se o governo recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar retomar o aumento proposto do IOF, pode azedar ainda mais sua relação com o Congresso, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto, no Canal UOL.

A lua de mel de Lula com Hugo Motta e Davi Alcolumbre era de aparências. Nos primeiros meses, viagens para o Oriente, Europa, Rússia, mas como tudo que é feito com muita pompa, dura pouco.

O governo está diante agora de uma questão básica de sobrevivência. Recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar retomar o aumento do IOF, que seria encarado como um divórcio litigioso, uma declaração de guerra pelo Congresso, ou a via da negociação política.

O Congresso surpreendeu o governo e derrubou o decreto de aumento de IOF feito pela equipe econômica para garantir o regime fiscal. Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial na Câmara e votação simbólica no Senado.

A apresentadora do UOL conversou com aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que disse que acionar o STF geraria mal-estar e seria como tentar colocar um cabresto sobre o Congresso Nacional.

No entorno de Hugo Motta, a vida segue. O melhor para o governo seria sentar, acalmar os ânimos, negociar. Ouvi de um aliado que acionar o STF seria como tentar colocar um cabresto no Congresso e já há muito mal-estar com as últimas decisões de Flávio Dino, questionando o funcionamento das emendas parlamentares.

Um terceiro líder no Congresso sugeriu que seria melhor o governo reconhecer sua inoperância e começar as correções do que se empenhar em causas perdidas. Para corrigir a rota, ele sugeriu alguns caminhos.

Primeiro, relacionamento e respeito. Depois, cumprimento de acordos. Isso são as palavras do parlamentar. Ajudar a desatar os nós criados pelo Judiciário é a terceira recomendação. E, quatro, executar os orçamentos.

Klein concluiu ressaltando que não há problema cambial nem com a inflação, mas sim uma crise fiscal, que acabará caindo no colo do próximo governo.

A iniciativa privada está fazendo sua parte, o agro bombando, não temos um problema cambial, a inflação está desacelerando. O gargalo, calcanhar de Aquiles, segundo Marcos Pestana, é o fiscal, mas pode contaminar o resto no médio prazo. É um cabo de guerra.

Por um lado, o Congresso deixou claro que não aceita mais aumento de imposto. Por outro, o governo não vai mexer nas desvinculações do Orçamento, que é a reforma estrutural urgente e necessária. Vamos nesse 'rame-rame' até 2027. E aí, meus amigos, não vai ter jeito, a crise fiscal cairá com tudo no colo do próximo governo.

