Mutirão emergencial da Serasa negocia dívidas com até 97% de desconto

A Serasa promove desde a metade de junho um mutirão emergencial para que devedores negociem suas dívidas bancárias com descontos especiais.

O que aconteceu

A ação, chamada "Desbanca", disponibiliza ofertas com até 97% de desconto para quitar dívidas com mais de 40 bancos. As oportunidades contam com parcelas a partir de R$ 9,90 e possibilidade de fechar acordos de até R$ 100.

O mutirão vai até 30 de junho e oferece 400 milhões de oportunidades. O uso do Pix para quitar dívidas possibilita nome limpo na hora.

No Cadastro de Inadimplência da Serasa, há 35 milhões de brasileiros que têm dívidas somente com instituições financeiras. As principais delas estão participando da ação, como Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco.

27,8% das dívidas de negativados estão relacionadas a bancos e cartões de crédito. Os números são do Mapa de Inadimplência e Negociação de Dívidas do Brasil.

Para ajudar a reduzir ou estancar a inadimplência no país, a Serasa atuará como elo entre brasileiros endividados e os bancos credores. O mês de junho se transforma, assim, num momento ímpar para limpar o nome com descontos e recomeçar a vida financeira Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira

Plataforma de renegociação de dívidas, a Serasa reforça que 'atua como mera intermediadora do contato entre o consumidor e as empresas credoras'. A Serasa não tem ingerência sobre as condições e ofertas, pois são oferecidas exclusivamente pelas empresas responsáveis seguindo suas próprias condições e critérios.

Passo a passo para regularizar dívidas no aplicativo Serasa:

Baixe o app da Serasa Escolha a oferta Revise e finalize o acordo Faça o pagamento

Após o pagamento da primeira parcela ou do valor à vista, a empresa responsável pela dívida tem até cinco dias úteis para solicitar a remoção da negativação. "É importante lembrar que esse processo depende da solicitação da empresa credora, e a Serasa apenas administra o banco de dados de informações enviadas pela empresa responsável pela dívida", diz a empresa.