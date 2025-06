Motoristas de aplicativos crescem 35% em 2 anos no Brasil, diz Cebrap

O número de motoristas de aplicativos no Brasil cresceu 35% em dois anos, de acordo com levantamento feito pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) em parceria com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec).

O que aconteceu

O Brasil hoje conta com 2,2 milhões de pessoas que trabalham para aplicativos, sendo cerca de 1,7 milhão de motoristas e pouco mais de 450 mil entregadores. De 2022 a 2024, houve crescimento de 35% no número de condutores e 18% de responsáveis por delivery.

A renda média mensal líquida dos motoristas de aplicativos varia entre R$ 3.083 e R$ 4.400, considerando uma jornada de 40 horas por semana. Já para entregadores, o valor fica entre R$ 2.669 e R$ 3.581.

Os valores ficam acima ao salário-mínimo no período de realização da pesquisa (R$ 1.412 por mês ou R$ 6,42 por hora). Também são superiores à renda média observada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) para trabalhadores do setor de serviços com ensino médio completo (R$2.392), nível de escolaridade mais prevalente em ambas as categorias.

Os motoristas trabalham em média 19 a 27 horas semanais, enquanto a jornada dos entregadores varia entre 9 e 13 horas por semana. Outro dado levantado pelo Cebrap é que 53% dos motoristas de aplicativos têm outras atividades profissionais além do trabalho como condutor.

O estudo mostra ainda que este trabalho é a única atividade remunerada de 58% dos motoristas, que apontam entre os motivos da decisão melhores ganhos (43%), seguido de mais autonomia e flexibilidade (27%). "O crescimento dos rendimentos, a flexibilidade da jornada e a competitividade da remuneração em relação a outras ocupações são fatores que tornam a atividade uma alternativa atrativa para muitos profissionais", diz o estudo.

