Maílson da Nóbrega: País beira colapso que pode gerar grande crise fiscal

O Brasil se aproxima de um período econômico difícil no qual terá que lidar com uma grave crise fiscal, afirmou Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Nóbrega projeta um cenário complicado após a derrota sofrida ontem no Congresso, que derrubou as regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que o governo Lula (PT) havia editado em maio e junho.

Todas as partes estão falando a verdade. O Brasil está em uma marcha batida para uma grave crise fiscal. O que aconteceu ontem no Congresso reflete duas realidades. A primeira é a fraqueza da base parlamentar e sua total falta de compromisso quando 242 deputados desse grupo votam contra o governo. A segunda é a realidade fiscal se tornando cada vez mais real.

Alguns estudos, incluindo do próprio governo, sugerem que, em vez de 2027, já em 2026 não sobrará um tostão para o governo exercer suas políticas públicas e financiar sua máquina. E, nesse momento, estabelece-se uma grande crise. O que vimos ontem é uma faceta a mais desse processo.

A sucessão presidencial está envolvida nisso. A base de centro e de direita do governo está fazendo suas reavaliações e encontrando a hora de sair, abandonando o governo para embarcar em uma campanha eleitoral contra o presidente Lula e o partido.

É muito grave. O governo não tem muitas alternativas, praticamente nada. Pode recorrer ao Judiciário, que já decidiu que o governo pode usar o IOF como base para arrecadação e não para regulação, como é o entendimento geral. Se o Supremo decidir que é arrecadatório, ouso dizer que está errando. Mas é isso a que o governo se agarra. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda

Nóbrega mostrou-se pessimista quanto ao futuro econômico do Brasil a curto prazo e prevê grandes crises econômica e fiscal.

Cortar, como é a alternativa dita pelo ministro da Fazenda, também tem implicações muito graves. Hoje, com o nível de rigidez orçamentária, a margem de manobra para gerir o Orçamento está se estreitando cada vez mais. Estamos vendo sinais disso no dia a dia.

Chegará o momento em que haverá um colapso, que será o detonador de uma grande crise fiscal, que se desdobrará em uma grande crise financeira. É um cenário muito preocupante. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: