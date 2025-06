Com alta de 40.000% em tributos, bets já rendem R$ 3 bilhões à União no ano

O governo arrecadou R$ 3,026 bilhões com a tributação sobre as bets e jogos de azar entre janeiro e maio deste ano, segundo divulgou hoje a Receita Federal. O valor representa um aumento de 40.000% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram recolhidos 'apenas' R$ 7 milhões.

O que aconteceu

Se levarmos em conta apenas o mês de maio, o aumento foi de 23.096%. A arrecadação foi de R$ 814 milhões em 2025., contra R$ 4 milhões no ano passado.

O crescimento elevado tem explicação. Isso se deu porque tais plataformas pagavam bem menos impostos na época, o que foi alterado após a implementação da tributação sobre a Gross Gaming Revenue (GGR), ou Receita Bruta dos Jogos, que é a diferença entre o total de apostas feitas pelos jogadores e o valor pago em ganhos ou prêmios.

A lei que passou a cobrar tributos das bets foi sancionada em janeiro de 2024. A partir de outubro, bets que não pediram autorização para funcionarem no país passaram a ter as operações suspensas.

A partir de fevereiro, já tivemos a arrecadação da nova sistemática de tributação das empresas que reúnem as apostas de cotas fixas Claudemir Malaquias, auditor fiscal e chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal

O setor de jogos de azar ultrapassou, em receita, setores consolidados da economia. Em maio, a arrecadação superou a de áreas como educação (R$ 516 milhões), produção de máquinas e equipamentos (R$ 408 milhões) e varejo (R$ 507 milhões).

Aumento do IOF cai, mas taxas sobre bets continuam valendo

O Congresso derrubou ontem os decretos recentes do governo que aumentavam o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Mas outras medidas tomadas recentemente pelo governo para ajudar a fechar as contas públicas continuam valendo, como as que taxam bets.

O governo subiu o imposto sobre o rendimento das apostas de 12% para 18%. O aumento entra em vigor quatro meses após a publicação da medida provisória que trata do tema, publicada no dia 11 de junho.