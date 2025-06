McDonald's: brinde de carrinho de F1 se esgota e é revendido por R$ 540

Do UOL, em São Paulo

O McDonald's lançou na quarta-feira, 25, um combo em comemoração ao lançamento de "F1: O Filme", que tem como brinde dois carrinhos em miniatura. Um deles é vermelho, com logo da rede, e o outro é uma réplica do modelo dirigido por Brad Pitt no longa.

Os fãs, no entanto, estão relatando nas redes sociais dificuldade para encontrar a promoção nas lojas. O combo, com o lanche e o carrinho, foi precificado em R$ 99,90. Os carrinhos, que podem ser comprados separadamente, estão por R$ 74,90 cada.

"Visitei cinco lojas diferentes na tentativa de adquirir o item promocional e, em todas elas, fui informado de que haviam recebido apenas três caixas, que se esgotaram rapidamente", escreveu um homem em uma postagem da rede no Instagram.

O motivo de não ter mais miniaturas em lugar nenhum, saíram comprando de lote na madrugada para revender mais caro.



Custava ter limitado a compra por cpf @McDonalds_BR pic.twitter.com/DNQY9uX2LN -- Lasanhas Culture (@lasanhasculture) June 25, 2025

"O pior: não teve limite por CPF, e teve gente comprando vários só pra revender mais caro na internet", completou outro. "O que mais vi nas filas foi gente levando três, quatro e até cinco carrinhos por vez", destacou um fã no X.

Preços vão de R$ 129,90 até R$ 540 Imagem: Reprodução/UOL

Os itens já são vistos como "de colecionador" e, em sites de venda online, como Enjoei, Mercado Livre, OLX e Facebook, os carrinhos já são revendidos. Até a publicação desta matéria, o UOL encontrou, pelo menos, dez anúncios nas três plataformas. Os preços variam entre R$ 129,90 e R$ 540 a unidade.

Carrinho estão sendo revendidos em plataformas online Imagem: Reprodução/UOL

Ao UOL, em nota, o McDonald's afirmou que "lamenta que nem todos tenham conseguido as miniaturas exclusivas do McMenu F1® — O Filme". A rede não respondeu por que não tomou a decisão de limitar a compra das unidades por CPF ou sobre a revenda dos itens.