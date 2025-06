Com dados positivos sobre inflação, dólar tem leve queda na manhã de hoje

O dólar apresenta leve queda após derrota do governo do Congresso e divulgação dos dados de inflação divulgados na manhã de hoje. Às 10h54, a moeda norte-americana recuava 0,75% e era negociada por R$ 5,512.

O que aconteceu

Dólar comercial tem leve desvalorização. A oscilação negativa da moeda norte-americana em relação ao real reverte parte dos ganhos desta semana. A baixa movimentação nesta manhã reflete, não só os acontecimentos nacionais mas também internacionais.

Dados do Brasil e dos EUA no radar. As expectativas do mercado financeiro se voltaram para a divulgação da prévia da inflação, da arrecadação federal e do resultado das contas do Governo Central, formado por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. Lá fora, os olhares são voltados para o relatório final sobre o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos.

Ontem, a moeda dos EUA subiu 0,63%. A segunda variação positiva seguida da moeda norte-americana faz a divisa acumular alta de 0,52% nos primeiros três pregões desta semana. Ainda assim, a cotação ainda apresenta queda de 2,9% neste mês de junho e de 10,1% no acumulado de 2025.

IPCA desacelera

Prévia da inflação avança em junho, mas desacelera ante maio. O IPCA-15 registrou alta de 0,26% neste mês, após avanço de 0,36% em maio, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A principal influência partiu da energia elétrica, com variação de 3,29%, o que representou impacto de 0,13 ponto percentual no índice.

Resultado abaixo do esperado pelo mercado. A projeção de analistas era de uma alta de 0,3%. A surpresa positiva contribui para a leitura de que o cenário inflacionário segue favorável no curto prazo.

Serviços também vieram abaixo do projetado. O setor, considerado o mais resistente à queda de preços, subiu 0,31% frente à estimativa de 0,45%. Para o economista Lucas Quest, a dinâmica inflacionária continua "muito boa".

Apreciação cambial ajuda a conter custos. A valorização do real, somada à inflação acumulada no ano e à desaceleração em serviços, contribui para o arrefecimento dos preços. Esse movimento tende a reduzir os custos de produção e ser repassado ao consumidor.

Inflação segue acima da meta, segundo o BC. O Relatório de Política Monetária do Banco Central, também divulgado na manhã de hoje, destacou, no entanto, que as expectativas continuam elevadas. A meta contínua é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A autoridade monetária projeta IPCA de 4,9% em 2025, 3,6% em 2026 e 3,2% no quarto trimestre de 2027, ainda acima da meta central, cujo teto é de 4,5%.

Para os próximos meses, esperamos que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha os juros estáveis em 15%, apesar do recente alívio na inflação.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank

Composição do índice mostra melhora qualitativa, avalia economista. André Perfeito destaca que, embora o indicador tenha vindo no piso da margem de erro, sua composição é mais benigna. Ele atribui o resultado ao aperto monetário e à valorização recente do real frente ao dólar. Com o dado de junho, o IPCA-15 acumula alta de 5,27% em 12 meses.