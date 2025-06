Ciro Nogueira: Se governo recorrer ao STF por IOF, vai ser pior para o país

Após a derrubada das regras do IOF aprovada pelo Congresso, o governo Lula não pode agora recorrer ao STF, pois quem acabará prejudicado é o próprio Brasil, disse Ciro Nogueira, senador do PP-PI, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

[Se recorrer ao STF] vai ser pior para o país, pior para o Supremo, que passará uma imagem de estar compactuado com o governo para elevar a carga tributária do país, as pessoas que já estão cansadas de pagar impostos.

Nós temos hoje aqui impostos de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Se nós estivéssemos elevando a carga tributária e melhorando os serviços para a população, mas isso não está acontecendo.

Enquanto se aumenta o imposto a cada 37 dias, uma pessoa que precisa de um serviço de especialidade no SUS leva 57 dias para ser atendida. Então olha a falta de sintonia dos serviços com alguns impostos no nosso país.

Ciro Nogueira

Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial na Câmara e votação simbólica no Senado pela queda do IOF. Diante da derrota, algumas alas do governo defendem judicializar o tema. O movimento, no entanto, poderia ampliar o desgaste com o Congresso na avaliação de deputados governistas.

O senador Ciro Nogueira corroborou a ideia ao dizer que o governo não pode tentar enfrentar o Congresso Nacional e a vontade da população recorrendo ao Judiciário, falando que chegou a hora do presidente Lula parar de agir como chefe de estado e agir como chefe de governo

Eu acho que se erros tem de parte a parte, chegou o momento de nós sentarmos e vermos o que podemos fazer juntos. Se o governo for tentar enfrentar o Congresso Nacional, a vontade da população, a vontade da sociedade, de não pagar mais impostos recorrendo ao Judiciário, em vez de conversar com o Congresso, com a nação e ter responsabilidade, eu acho que chegou a hora do presidente ser também chefe de governo e acabar só com essa imagem de chefe de estado.

Ele foi eleito para gerir o país e trazer soluções para o Brasil e não ficar toda hora jogando a culpa no outro. Você viu a declaração do ministro Fernando Haddad, de dizer que os 15% ainda é culpa do Roberto Campos [ex-presidente do BC]. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de... Não tem idiotas aqui no Brasil.

Tem pessoas que estudam o mercado, que sabem que isso é fruto da instabilidade econômica, fruto de uma política fiscal irresponsável. Então, é chegado o momento de o governo assumir a responsabilidade e gerir o país da forma correta.

Ciro Nogueira

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: