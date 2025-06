Arrecadação federal soma R$ 1,2 trilhão entre janeiro e maio

O governo federal arrecadou quase R$ 1,2 trilhão com impostos e contribuições de janeiro a maio deste ano, segundo dados apresentados hoje pela Receita Federal.

O que aconteceu

Governo federal arrecada R$ 230,1 bilhões em maio. O valor é o maior para o mês em 31 anos e o terceiro maior de 2025, atrás de janeiro (R$ 301,1 bilhões) e abril (R$ 247,7 bilhões). Até então, o recorde havia sido registrado em 2024, quando a arrecadação de maio somou R$ 202,9 bilhões.

O resultado representa um crescimento real de 7,66%. A variação desconta a inflação sobre o desempenho de maio do ano passado (R$ 202,9 bilhões), mostram os dados do Fisco. Na comparação nominal, a alta foi de 13,39%.

No acumulado do ano, arrecadação totaliza R$ 1,19 trilhão. O valor corresponde a um acréscimo real de 3,95% ante o intervalo entre janeiro de maio do ano passado, quando os embolsos do governo com impostos alcançaram R$ 1,08 trilhão.