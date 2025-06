Amanda Klein: Discurso ricos x pobres não colou no Congresso

A reedição do discurso de ricos contra pobres feito pelo governo não colou no Congresso, que aprovou o PDL (projeto de decreto legislativo) que derruba as regras do IOF, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

Sem o IOF, o governo perderá R$ 10 bilhões em receita neste ano. O que está em jogo são duas visões de mundo que vão pautar as eleições do ano que vem. O governo quer cobrar mais de quem ganha mais e hoje paga menos.

É a reedição do discurso 'ricos versus pobres', ou 'nós contra eles 3.0'. E é o fio condutor de várias propostas do governo, muitas delas inclusive já aprovadas, como a tributação de fundos exclusivos dos 'super-ricos', os fundos offshore, a isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos e o PL que estende o benefício para quem ganha até cinco salários mínimos.

Até aí, o Congresso ajudou. Mas quando vieram o decreto de aumento do IOF e a medida provisória para taxar bets, fintechs, juros sobre capital próprio e investimentos financeiros isentos, a grita do setor produtivo, falou mais alto.

O centro e a oposição uniram forças para colar no governo a pecha de que só aumenta impostos sem cortar despesas. Qual dessas duas versões vai prevalecer na campanha eleitoral do ano que vem. A da justiça tributária ou do governo que só taxa? Mas não, foi só isso. O combo da derrota é feito de muitos outros elementos.

A apresentadora do Mercado Aberto destacou ainda que esta foi a pior derrota do atual governo Lula, que demonstra agora um isolamento no Congresso.

O governo sofreu ontem a pior derrota deste Lula 3. Talvez comparável à derrubada da CPMF em 2007, que na época deixou um rombo de R$ 38 bilhões ao extinguir o imposto sobre movimentações financeiras. A última vez em que um decreto presidencial foi derrubado pelo Congresso foi em 1992 no governo Collor. A história se repete mais três décadas depois.

De lavada, por 383 votos a favor e apenas 98 contra a Câmara aprovou o projeto de decreto legislativo suspendendo a elevação do IOF. No Senado, a votação foi simbólica. Apenas os contrários se manifestaram. PT e a Federação PSOL REDE votaram contra a medida.

Todos os outros partidos de centro, inclusive aqueles com ministérios na Esplanada, colaboraram para a derrota. Isso mostra o isolamento do governo, com apoio restrito a uma franja da esquerda, a repercussão política e também a repercussão fiscal.

Resta saber se o dano a relação entre governo e Congresso ficará circunscrita ao IOF ou se o clima eleitoral antecipado vai contaminar outras pautas caras ao governo daqui pra frente. Hugo Mota está pintado para guerra contra o governo ou foi só um confronto isolado?

