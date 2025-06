IOF: Veja as medidas tributárias do governo que podem ser derrubadas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou a votação do mérito do projeto que derruba o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para hoje, em mais um capítulo da crise entre governo e Congresso Nacional em torno das medidas para fechar as contas públicas.

Veja quais são as elevações de tributos que podem ser revertidas.

As medidas envolvendo o IOF que podem cair

Com o decreto do IOF que está em vigor, cartões de crédito, débito e pré-pagos internacionais, além de cheques de viagem, passaram a ter alíquota de IOF de 3,5%. A cobrança anterior era de 3,38%. A taxa se aplica a operações realizadas no exterior com esses meios de pagamento. A cobrança não foi modificada no segundo decreto do governo.

A compra de moedas estrangeiras em espécie passou a ter nova alíquota de 3,5%. A taxa anterior era de 1,1% e se aplicava a operações com dólar, euro e outras moedas físicas. A cobrança não foi modificada no segundo decreto do governo.

Operações de câmbio não especificadas passaram a ter IOF de 3,5% na saída de recursos do país. A entrada de recursos permaneceu com a alíquota de 0,38%. A cobrança não foi modificada no segundo decreto do governo.

Empréstimos externos de curto prazo passaram a ser tributados em 3,5%. A medida vale apenas para operações com prazo inferior a um ano e que envolvam captação de recursos no exterior por empresas ou pessoas físicas no Brasil. A cobrança não foi modificada no segundo decreto do governo.

Planos de previdência do tipo VGBL passaram a ser tributados com 5% de IOF. Antes isentas, essas operações passaram a ser tributadas com o objetivo de reduzir distorções em produtos usados por contribuintes de alta renda como forma de investimento de baixa tributação.

Esse ponto foi modificado no segundo decreto do governo. O governo havia anunciado, em maio, a incidência de IOF sobre qualquer aporte mensal superior a R$ 50 mil no VGBL. O segundo decreto prevê duas fases de implementação da nova tributação. Até 31 de dezembro de 2025, o IOF nos aportes em VGBL incidirá somente sobre o valor que exceder R$ 300 mil em uma mesma seguradora. A partir de 1º de janeiro de 2026, o IOF nos aportes em VGBL passa a incidir sobre o valor que exceder R$ 600 mil, independente de terem sido depositados em uma ou várias instituições. As contribuições patronais passam a ser isentas de IOF.

A alíquota de IOF para pessoas físicas subiu de 1,88% para 3,95%. Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança visa garantir isonomia tributária entre pessoas físicas e jurídicas, que antes eram beneficiadas por alíquotas menores. A cobrança não foi modificada no segundo decreto do governo.

A alíquota fixa do IOF aplicável ao crédito à pessoa jurídica aumentou e depois caiu. No decreto original, pessoas jurídicas teriam cobrança fixa de 0,95% mais taxa diária de 0,0082% ao dia. No segundo decreto, a cobrança fixa passou a ser de 0,38% mais taxa diária de 0,0082% ao dia. Com isso, as taxas voltam ao patamar anterior ao decreto. A taxa vale também para as compras primárias de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), inclusive nas aquisições realizadas por instituições financeiras.

Operações de risco sacado passaram a ser taxadas, mas cobrança depois diminuiu. O risco sacado é uma operação pela qual uma empresa que compra produtos e serviços de outras pede a um banco que antecipe a seus fornecedores o pagamento de valores que ela havia se comprometido a fazer em uma data futura. Quando essa data chega, a empresa paga o banco de volta, com juros. Essas operações eram isentas de IOF. O primeiro decreto instituiu uma cobrança fixa de 0,95% mais taxa diária de 0,0082%. No segundo decreto, a cobrança cai e fica apenas a cobrança de 0,0082% ao dia.

Remessas internacionais sem finalidade de investimento passam a ter alíquota de 3,5%. Empresas como a Wise, que antes cobravam 1,1% nessas operações, informaram que atualizaram suas tarifas de acordo com a nova regra. A cobrança não foi modificada no segundo decreto do governo.

O governo havia aumentado o IOF para remessas de investimento no exterior, mas voltou atrás. A alíquota, que havia subido para 3,5%, foi reduzida para 1,1% na mesma noite em que foi anunciado o primeiro decreto.

Transferências de aplicações em fundos no exterior seguem isentas de IOF. O governo chegou a anunciar uma cobrança de 3,5%, mas voltou atrás e manteve a isenção para essas operações, na mesma noite em que foi anunciado o primeiro decreto.

A novela do IOF

No dia 22 de maio o governo publicou um decreto com uma série de mudanças na cobrança do IOF. O objetivo era ajudar a fechar as contas públicas.

Governo voltou atrás na mesma noite. Após repercussão negativa, o governo voltou atrás nas mudanças relativas a remessas de fundos para exterior e de pessoas físicas com objetivo de investimento.

As críticas às medidas continuaram, e o governo iniciou então uma negociação para revisar parte do aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os líderes dos partidos no Congresso Nacional para tratar das propostas consideradas pelo governo para compensar um recuo no aumento do IOF.

No dia 11 de junho, o governo apresentou um novo decreto, com mudanças no decreto de maio. Publicou também uma medida provisória com pontos para compensar os recuos na cobrança do IOF.

O novo decreto do IOF modificou os pontos mais polêmicos do decreto anterior. Dentre os temas modificados estão a cobrança de IOF sobre operações de risco sacado e sobre planos de previdência.

Mesmo com o recuo, o governo manteve a taxação sobre transações que encarecem o custo de brasileiros em viagens ao exterior. Dentre as medidas mantidas estão o aumento da taxação para compras no exterior e operações de câmbio.

Todas essas medidas podem cair por decisão do Congresso. A proposta derruba os decretos publicados pelo governo sobre o tema e retoma as regras anteriores a eles. O texto está em análise na Câmara como um decreto legislativo, modalidade que tem rito específico no Congresso. Ela não exige a aprovação do presidente da República. Depois de aprovada na Câmara, a proposta ainda precisa passar pelo Senado, e então passa a valer imediatamente.