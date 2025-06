Em derrota para o governo, Câmara derruba decretos do novo IOF

A Câmara dos Deputados aprovou hoje o PDL (projeto de decreto legislativo) que derruba as regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que o governo Lula (PT) havia editado em maio e junho.

O que aconteceu

Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial. Apenas o PT e a Federação Psol-Rede votaram contra a medida. Diante da derrota, algumas alas do governo defendem judicializar o tema. O movimento, no entanto, poderia ampliar o desgaste com o Congresso na avaliação de deputados governistas.

Agora, a proposta será encaminhada para o Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que votará o projeto assim que ele chegar. Ele designou o senador Izalci Lucas (PL-DF) como relator.

Líderes do Senado afirmaram ao UOL que há uma "disposição grande" de Alcolumbre em votar o PDL. A motivação, na avaliação das lideranças, é a "parceria grande" entre os dois presidentes. Após aprovação, a proposta será promulgada pelo Congresso, sem precisar de passar pela sanção do presidente Lula (PT).

Alcolumbre apoia projeto contra o governo Lula. O gesto vai na contramão da boa relação que o presidente do Senado estabeleceu com o presidente Lula (PT). Motta não avisou o governo da decisão de derrubar o IOF.

Motta pautou a votação do projeto que revoga o aumento do IOF editado pelo Executivo. Os líderes foram surpreendidos com a decisão após publicação do presidente da Câmara nas redes sociais e a mensagem que ele enviou no grupo das lideranças. Além da proposta, a pauta de votações inclui duas medidas provisórias do governo.

Presidente da Câmara escolheu o bolsonarista Coronel Crisóstomo (PL-RO) para relatar a proposta. Oposicionista, o deputado foi um dos articuladores da coleta de assinaturas para a CPI que deve apurar as fraudes no INSS.

Motta quebrou o acordo de esperar o governo enviar a proposta de corte de benefícios fiscais, segundo líderes ouvidos pelo UOL. Com isso, a votação do projeto poderia ocorrer em 8 de julho. Isso porque, na próxima semana, Motta deve estar na 13ª edição do Fórum Lisboa, evento que tem entre os organizadores um instituto do qual o ministro do STF Gilmar Mendes é sócio.

Alguns líderes disseram à reportagem que não foram consultados e não havia compromisso de votar o projeto hoje. Motta, no entanto, teria comunicado a decisão a outros lideranças do centrão que são mais próximas a ele. A Câmara já tinha votado a urgência do PDL em recado ao governo, em meio às reclamações pelo atraso no pagamento das emendas e as medidas de aumento de impostos, mas não havia compromisso com a votação do projeto.

Lideranças pediram reunião para discutir tema antes da sessão. Motta negou e afirmou que a votação aconteceria hoje.

Derrubada dos vetos que devem aumentar a conta de luz pode ter influenciado decisão de Motta. Interlocutores do presidente disseram ao UOL que o deputado paraibano teria se incomodado com a repercussão negativa que recaiu somente sobre o Congresso com a derrubada dos vetos. O movimento foi acordado com o governo, que não foi responsabilizado diante da opinião pública.

Líder do PT diz que estratégia seria fazer a discussão política contra a derrubada do projeto. Lindbergh Farias (RJ) afirmou que a base governista vai reforçar o debate sobre a justiça social de propor que os mais ricos e empresas paguem mais impostos. O argumento também deve lembrar os parlamentares que a derrubada do decreto pode ampliar o congelamento das despesas, que incluem emendas parlamentares e investimentos em programas sociais.

Governo pressiona Congresso com aumento no bloqueio de emendas

Planalto foi pego de surpresa com decisão de Motta e argumenta que a revogação forçará um novo bloqueio de gastos. O último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, divulgado em maio, promoveu o congelamento de R$ 31,3 bilhões e propôs a compensação do IOF.

A ministra das Relações Institucionais destacou os impactos nos programas sociais e emendas parlamentares. "Em 2025, o contingenciamento adicional de emendas será de R$ 2,7 bilhões, somando-se aos R$ 7,1 bilhões já contidos, resultando no total de R$ 9,8 bilhões. Em 2026, considerado apenas o efeito dessa medida, a derrubada do decreto resulta em perda de R$ 7,1 bilhões para as emendas parlamentares", publicou a ministra.

Na área social, o contingenciamento aumentaria em R$ 10 bilhões só neste ano. "O bloqueio terá que ser elevado para R$ 41 bilhões, resultando em risco de paralisação de programas como Auxílio Gás, Assistência Social, Minha Casa, Minha Vida, Pé-de-Meia, entre outros", afirmou a ministra.