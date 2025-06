Dólar tem leve alta com leilão do BC e temores com guerra no Oriente Médio

O dólar está em leve alta em dia marcado por leilões do BC (Banco Central) e pela manutenção de temores com os conflitos no Oriente Médio. Às 9h13, a moeda norte-americana subia 0,36% e era comercializada por R$ 5,539.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta leve valorização. O sinal positivo da moeda norte-americana ante o real persiste desde os primeiros negócios do dia e acompanha o movimento da véspera. A alta deixa a moeda mais distante dos R$ 5,50.

Ontem, a moeda norte-americana subiu 0,29%. A variação positiva devolveu parte da queda de 0,4% da divisa registrada na segunda-feira e manteve a baixa momentânea do mês de junho acima de 3%. No acumulado do ano, a desvalorização do dólar em relação ao real soma 10,7%.

Banco Central vai leiloar dólares nesta manhã. A iniciativa anunciada ontem pela autoridade monetária resultará na venda de até US$ 1 bilhão no mercado à vista, prática que direciona os recursos das reservas internacionais para as instituições financeiras que negociam câmbio. Ao mesmo tempo, serão negociados até 20 mil contratos de swap cambial reverso, movimento equivalente a uma compra de US$ 1 bilhão no mercado futuro.

Reservas do BC têm maior valor desde dezembro. O atual volume de dólares disponível nos cofres da autoridade monetária soma US$ 348,8 bilhões, maior montante desde o dia 20 de dezembro do ano passado (US$ 347,6 bilhões). O valor reduziu no mês seguinte com a injeção de US$ 32,6 bilhões para segurar a alta do dólar, que aparecia acima de R$ 6,10 ao final de dezembro.

Guerra ainda preocupa

Conflitos persistem após cessar-fogo. Israel relatou na noite de ontem que o foco militar vai retomar os confrontos na Faixa de Gaza. Ainda assim, os militares israelenses dizem que a campanha contra o programa nuclear iraniano não chegou ao fim. Os governos dos países dizem que o cessar-fogo depende da interrupção mútua dos bombardeios.

Poder atômico do Irã amplia incertezas. Após o ataque norte-americano às instalações de enriquecimento de urânio de Teerã, havia a expectativa de encerramento do programa nuclear iraniano. No entanto, a Agência de Inteligência da Defesa dos Estados Unidos estima que a ofensiva foi insuficiente para destruir por completo o programa atômico do Irã.

Preço do barril de petróleo volta a subir. A ampliação dos temores sobre o cessar-fogo no Oriente Médio faz o valor futuro do barril de 159 litros do Brent subir após três dias consecutivos de queda. Às 8h30, o preço de referência internacional para o combustível avançava 0,4% e permanecia abaixo de US$ 67.