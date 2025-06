'Decreto do IOF combate evasão de impostos dos mais ricos', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa da elevação das alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para o cumprimento das regras do arcabouço fiscal. Em meio à possibilidade de derrubada do decreto pelo Congresso, Haddad diz que a medida é importante para combater a evasão de impostos da população mais rica.

O que aconteceu

Haddad defende a manutenção do aumento do IOF. "O decreto do IOF corrige uma injustiça: combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores", escreveu no X, antigo Twitter.

Derrubada do decreto pode ser votada ainda hoje. Após emplacar o regime de urgência para a análise do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que derruba a elevação do IOF, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) incluiu a votação do texto na pauta do dia.

Texto está pronto para ser analisado no plenário. Com o regime de urgência, o projeto não depende da análise de colegiados e pode seguir direto para a votação dos deputados. Desde o anúncio, o aumento do IOF não foi bem recebido pelos parlamentares.