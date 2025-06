Brasil bate recorde de passageiros em aeroportos; veja os 10 de maior fluxo

O Brasil bateu recorde em número de passageiros nos aeroportos do país para o período de janeiro a maio de 2025.

O que aconteceu

51,5 milhões de passageiros foram registrados nos cinco primeiros meses do ano, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Trata-se do maior volume já registrado para o período de toda a série histórica.

O recorde anterior era de 2015, com 48,6 milhões passageiros. A evolução mostra um crescimento de 6% em relação a dez anos atrás e de 10% na comparação com os mesmos meses do ano passado, de acordo com o Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Superamos o recorde anterior, de 2015, que havia sido a maior movimentação da história para o período. Isso mostra um fortalecimento da aviação brasileira e mais oportunidades para as pessoas, tanto no turismo de lazer quanto no de negócios Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho

Dos 51,5 milhões, 39,9 milhões foram passageiros de voos domésticos, com crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período de 2024. Outros 11,6 milhões foram de voos internacionais, que apresentou alta de 15,8% na comparação com janeiro a maio do ano passado.

O resultado foi comemorado pelo presidente Lula nas redes sociais. "Tivemos um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, o que mostra a retomada do setor e a força da nossa economia", escreveu.

O Brasil bateu mais um recorde. Entre janeiro e maio deste ano, mais de 51 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos do país, o melhor resultado da série histórica para esse período.



Tivemos um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, o que mostra? pic.twitter.com/6WCCq9OBeg -- Lula (@LulaOficial) June 25, 2025

Os 10 maiores aeroportos em movimentação de destino ou origem no mercado doméstico, de janeiro a maio, estão em: São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul (veja a lista abaixo).

Os 10 maiores aeroportos brasileiros em movimentação de passageiros (janeiro a maio de 2025)