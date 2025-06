Gripe:17 países retiram restrições à compra de carne de frango do Brasil

Seis dias após o Brasil se declarar livre da gripe aviária, 17 países retiraram as restrições à importação da carne de frango brasileira.

O que aconteceu

17 países retiram restrições à importação de carne de frango brasileira. São eles: Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Japão, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã.

Ministério da Agricultura segue em negociações com outros países. "O Mapa permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando, de forma ágil e transparente, todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível", disse o órgão em nota.

Oito investigações de casos suspeitos seguem em andamento. Dessas, duas são em Minas Gerais (em Bambuí e em Simão Pereira) e outros dois em São Paulo (em Lençóis Paulista e em Poá). Há ainda investigações em quatro outros estados: no Rio Grande do Sul (em Canoas), no Espírito Santo (em Nova Venécia), no Ceará (em Mulungu) e no Pará (em Garrafão do Norte).

Três focos da doença estão em andamento no país: em Brasília (DF), Mateus Leme (MG) e em Sapucaia do Sul (RS). Os três envolvem animais silvestres.

Suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil:

Albânia

Argentina

Canadá

Chile

China

Filipinas

Índia

Macedônia do Norte

Malásia

Mauritânia

Paquistão

Peru

Timor-Leste

União Europeia

Uruguai

Suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul

África do Sul

Angola

Arábia Saudita

Armênia

Bahrein

Bielorrússia

Cazaquistão

Coreia do Sul

Cuba

Kuwait

México

Namíbia

Omã

Quirguistão

Reino Unido

Rússia

Tajiquistão

Turquia

Ucrânia

Suspensão limitada ao município de Montenegro (RS)

Catar

Emirados Árabes Unidos

Jordânia

Suspensão limitada à zona*

Hong Kong

Maurício

Nova Caledônia

São Cristóvão e Nevis

Singapura

Suriname

Uzbequistão

(*) O reconhecimento de zonas específicas é denominado regionalização, conforme previsto no Código Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e no Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) da Organização Mundial do Comércio (OMC).