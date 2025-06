Dólar recua após cessar-fogo no Oriente Médio; preço do petróleo cai

O dólar está em queda nos primeiros negócios de hoje após o anúncio de cessar-fogo entre Irã e Israel e a sinalização de fim do ciclo de alta da taxa Selic. Às 10h24, a moeda norte-americana recuava 0,09% e era negociada por R$ 5,496. O Ibovespa e o preço do também caem.

O que aconteceu

Dólar comercial está em desvalorização. A variação negativa da moeda estadunidense acompanha a movimentação da véspera e coloca a divisa novamente abaixo do patamar de R$ 5,50. A baixa persiste desde a abertura das negociações.

Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,4%. A queda interrompeu o ciclo de três altas consecutivas da divisa, mas manteve a moeda norte-americana negociada acima dos R$ 5,50. Neste mês de junho, a cotação do dólar acumula queda de 3,8%. Já em 2025, a baixa totaliza 11%.

Banco Central anuncia leilões de dólares. Marcados para amanhã, os certames da autoridade monetária vão vender US$ 1 bilhão no mercado à vista e mais US$ 1 bilhão em swap reverso, com compromisso de recompra. "Essa medida não terá impacto direto na taxa de câmbio, pois não afeta a exposição cambial do mercado, devido ao swap reverso", afirma André Valério, economista sênior do Inter.

Ibovespa abre o dia em leve queda. Às 10h20, o principal índice do mercado acionário brasileiro recuava 0,08%, aos 136.443,96 pontos. A oscilação mantém a trajetória negativa do Ibovespa observada nos últimos quatro pregões. No período, o índice acumula queda de 1,9%.

Ata do Copom

BC antecipa fim do ciclo de alta da Selic. A ata da reunião que resultou na elevação da taxa básica de juros a 15% ao ano indica que haverá uma "interrupção" do movimento. Segundo os diretores do Copom (Comitê de Política Monetária), a manutenção dos juros no maior patamar desde 2006 visa "examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado".

O Comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.

Ata da 271ª reunião do Copom

Copom vê manutenção do aperto monetário por mais tempo. A ponderação considera que a economia "ainda apresenta resiliência" e que o mercado de trabalho aquecido "dificulta a convergência da inflação à meta". "Dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de transmissão da política monetária, espera-se que tais efeitos se aprofundem nos próximos trimestres", destaca a ata.

Guerra no Oriente Médio

Anúncio de cessar-fogo reduz tensões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de ontem que foi firmado um acordo para interromper os bombardeios entre Israel e Irã. Ainda assim, Israel ordenou novos ataques após acusar Teerã de violar o compromisso.

Preço do petróleo engata nova queda. As expectativas com o anúncio de cessar-fogo reduzem os temores de fechamento do Estreito de Ormuz. Com isso, o valor futuro do barril de 159 litros do Brent, referência internacional para o combustível, cai mais de 4% e é negociado abaixo de US$ 70. Nos últimos dois dias, a cotação recuou 8,5%.

Bloqueio do estreito elevaria o preço do barril para até US$ 130. A estimativa negativa aumentaria a dificuldade para o transporte de plásticos, fertilizantes, produtos químicos, automóveis, maquinários e eletrônicos, pressionando cadeias produtivas globais. Para o Brasil, o cenário resultaria em mais inflação e prejuízos à balança comercial.