Inflação não deve ter 'aumento fora de controle' com guerra, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, não vê tendência de "aumento fora de controle" da inflação no Brasil por conta do cenário internacional. Anteontem, os Estados Unidos entraram na guerra entre Irã e Israel, ao atacar três usinas nucleares mantidas pelo governo de Teerã.

O que aconteceu

Durigan reconhece que é importante considerar o risco de aumento da inflação por conta do cenário internacional. Porém, em outras situações isso não aconteceu. "A gente tem visto o risco de inflação e não é de agora. A gente tem seca prolongada no Brasil e, no ano de 2024, teve uma desvalorização do real de 24%. Nem por isso a inflação saiu do controle", disse Durigan em entrevista à CBN na manhã de hoje.

Ela (a inflação) teve um aumento preocupante, que a gente está acompanhando de perto, tanto que eu estou dizendo que agora está caindo do agregado de 12 meses com toda essa instabilidade, volatividade global impactando preço de alimentos, custo logístico das cadeias. Acho que mesmo com tudo isto, a gente tem mostrado bastante resiliência no Brasil e a tendência aqui é que a gente não tenha um aumento de inflação fora do controle não . Dario Carnevalli Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda

Entrada dos EUA na guerra ocorre em momento de queda de popularidade de Trump, diz Durigan. "Essa foi a resposta escolhida, sem inclusive respaldo do Congresso norte-americano", observa.

Dólar e Bolsa brasileira podem ser impactados. "Acho que é importante acompanhar tanto do ponto de vista da corrida para o dólar - quando há um movimento de buscar segurança no mercado -, então, moedas de países em desenvolvimento, como a nossa, e mesmo artigos variáveis, como ativos de bolsa, podem acabar sendo rejeitados e vendidos neste momento em benefício como moedas fortes como o dólar. Então acho que esse é um primeiro elemento importante de acompanhar durante o dia", disse o secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Preço do petróleo também pode aumentar. "O preço do petróleo tende a subir apesar de a gente já ter visto nos últimos dias, nas últimas semanas alguma compra de petróleo que pode amortecer a subida do petróleo nesta semana, mas nós vamos acompanhar de perto. Acho que algumas mitigações, como a política de preço da Petrobras, são bem-vindas neste momento", observou Durigan.