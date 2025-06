Pagamento de nova parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

O Governo Federal iniciou hoje o pagamento da nova parcela de R$ 200 do programa Pé-de-Meia, destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.

O que aconteceu

O incentivo desta segunda-feira contempla alunos nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O pagamento é realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante, e o calendário se estende até o dia 30 de junho (veja tabela mais abaixo).

O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. O benefício é voltado a alunos matriculados no ensino médio público do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O Pé-de-Meia opera como uma poupança, com depósitos realizados automaticamente em uma conta digital aberta pela Caixa Econômica Federal em nome do estudante.

Calendário de pagamento

Janeiro e fevereiro: 23/6

Março e abril: 24/6

Maio e junho: 25/6

Julho e agosto: 26/6

Setembro e outubro: 27/6

Novembro e dezembro: 30/6

O que é o Pé-de-Meia

O Programa Pé-de-Meia é uma iniciativa do Governo Federal brasileiro, instituída pela Lei nº 14.818/2024, que oferece incentivos financeiros a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), para promover a permanência e a conclusão escolar.

Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante do ensino regular recebe o pagamento de incentivos mensais no valor de R$ 200, que podem ser sacados em qualquer momento. No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar matrícula, o estudante recebe um incentivo de R$ 200, além de incentivos de R$ 225 pela frequência, ambos disponíveis para saque.

O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Considerando as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.

O que é preciso para ser beneficiado?