FictorPay cria cartão para compras B2B com bandeira American Express

A FictorPay, fintech do Grupo Fictor, criou um cartão de crédito para compras feitas entre empresas, as chamadas operações B2B (de negócio para negócio, na sigla em inglês). O cartão tem bandeira American Express, utilizando um serviço que a companhia americana oferece no exterior.

Com o produto, a FictorPay espera movimentar R$ 1,8 bilhão em transações até o final deste ano. A companhia tem operado com outros produtos no mercado.

"Numa operação de alto investimento com ciclo de vendas de 3 meses, por exemplo, a utilização do Cartão FictorPay oferece lastro para melhores negociações com fornecedores, reduz a pressão no fluxo de caixa e alinha pagamentos com ciclos de recebimento", diz em nota o CEO da fintech, Ricardo Abdo.

A operação do cartão está sob o guarda-chuva do chefe de Negócios B2B da empresa, Paulo Rocha. Ele tem experiência em companhias como o Bradesco e a American Express Brasil, em que foi o chefe de adquirência e de novos negócios para o País.

O mercado de pagamentos começa a apostar nas transações entre empresas por entender que o segmento tem o potencial de crescer mais que o de operações entre pessoas físicas e empresas nos próximos anos. Especialistas estimam um possível mercado de R$ 5 trilhões.