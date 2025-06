Dólar tem leve queda com guerra no Irã no radar; petróleo sobe quase 1%

O dólar está em queda na primeira sessão após o ataque dos Estados Unidos contra usinas nucleares do Irã e a amplificação das ameaças de fechamento do Estreito de Ormuz. Às 10h32, a moeda norte-americana recuava 0,11% e era negociada por R$ 5,519. O preço do barril de petróleo sobe quase 1%.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta leve desvalorização. O movimento reverte as primeiras negociações da moeda norte-americana no pregão e muda a trajetória observada nos últimos pregões da semana passada, quando a divisa superou novamente a barreira de R$ 5,50.

Bolsa também apresenta leve queda. Às 10h15, Ibovespa recuava 0,16%. Com a variação negativa, o principal índice do mercado acionário brasileiro figura aos 136.889,59 pontos. O volume financeiro da sessão supera os R$ 630 milhões.

Olhares atentos à atividade econômica dos EUA. Serão divulgados nesta manhã indicadores que sinalizam para o desempenho da economia norte-americana. Os números servem como sinais para a política monetária a ser adotada pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos.

Guerra no Oriente Médio

EUA entram no conflito contra o Irã. O ataque a três usinas nucleares iranianas no último sábado marcou o ingresso dos norte-americanos na ofensiva iniciada por Israel no último dia 13. A escalada do conflito é recebida com preocupação diante da possibilidade de ingresso de outras potências militares no confronto.

Irã ameaça fechar o Estreito de Ormuz. Após a ofensiva dos EUA, o parlamento do país alvejado aprovou o bloqueio da rota responsável pela distribuição de mais de 20% do petróleo mundial. Estimativas apontam que o corredor marítimo mais importante do mundo é responsável pelo transporte diário de cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto, condensado e outros combustíveis.

Bloqueio efetivo ainda depende de novas aprovações. A suspensão do trânsito pela rota estratégica entre o Irã e Omã ainda precisa do aval do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei. "Se o fechamento de fato acontecer, é mais um motivo para os EUA não pararem os ataques", prevê Alison Correia, analista da Dom Investimentos.

Preço do barril de petróleo aumenta. Diante do possível fechamento do Estreito de Ormuz, o valor futuro do barril de 159 litros do Brent, referência internacional para o combustível, sobe quase 1% e permanece negociado acima de US$ 76. Com a ofensiva, os preços do barril acumulam alta superior a 18% somente no mês de junho.

Fechamento do estreito pode elevar o preço do barril para até US$ 130. A estimativa também aumenta a dificuldade para o transporte de plásticos, fertilizantes, produtos químicos, automóveis, maquinários e eletrônicos, pressionando cadeias produtivas globais.