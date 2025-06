Amanda Klein: Trump arrisca legado com nova guerra no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, arrisca o seu legado ao interferir de maneira rígida na nova guerra no oriente Médio entre Israel e Irã, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto.

A única certeza que vai se consolidando é que em menos de seis meses do segundo mandato de Trump, se trata de um líder pouco confiável e praticamente sem freio.

Primeiro, lançou tarifas contra o resto do mundo tratando aliados e adversários econômicos da mesma forma. No caso do Irã, acenou com a cartada diplomática, mas jogou uma bomba no país. Resta saber o preço que os americanos e nós todos do mundo inteiro pagaremos pelo temperamento mercurial e volátil do homem mais poderoso do mundo.

E por mais que os Estados Unidos digam que não querem guerra total, estão envolvidos até o pescoço ao lado de Israel. Não há como recuar. Se o Irã não estiver aberto a negociação pela via diplomática, esse conflito pode se tornar mais duradouro que o desejado e muito próximo a outra guerra que já dura mais três anos, a da Rússia e Ucrânia. A geopolítica mundial está cada dia mais complexa e mais perigosa.

Amanda Klein

O presidente Trump disse após bombardear três instalações nucleares do Irã que os EUA podem atacar novamente caso o regime iraniano não encerre a guerra contra Israel.

Os Estados Unidos dizem que o país está em guerra contra o programa nuclear iraniano, não contra o próprio Irã, destacou Amanda Klein.

Segundo o Pentágono, [a destruição] não foi total, mas provocou danos severos ao programa nuclear iraniano, atrasando-o em alguns anos. Aliados do presidente americano têm usado antídotos para negar que os Estados Unidos estejam numa guerra total.

O vice J.D. Vance diz que o país está em guerra contra o programa nuclear iraniano, mas não contra o país persa. Enquanto o secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que o objetivo não é a mudança de regime no país persa, embora Donald Trump tenha tuitado ontem à noite e dito, sim, que talvez uma mudança de regime fosse bem-vinda no Irã.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL, no entanto, disse que o país norte-americano ainda tem algumas preocupações para lidar após os ataques desenfreados de Donald Trump no Oriente Médio.

Mas ainda há 40 mil militares americanos estacionados em bases no Oriente Médio ao alcance de foguetes e drones iranianos. Esta certamente é uma fonte de preocupação em Washington.

Outra é o fechamento do estreito de Ormuz, por onde navegam cerca de 20% do petróleo mundial, o que poderia elevar o preço do barril para U$ 100, provocando graves consequências econômicas e inflação.

Amanda Klein

