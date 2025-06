Governo corta 42% do orçamento previsto para seguro rural em 2025

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) bloqueou, nesta quinta-feira, 19, R$ 445 milhões do orçamento destinado ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) para 2025, o equivalente a 42% da dotação prevista. Do total, R$ 354,6 milhões foram bloqueados e outros R$ 90,5 milhões contingenciados.

Para 2025, a dotação orçamentária inicial era de R$ 1,06 bilhão, o que indica que o bloqueio compromete quase metade da capacidade de apoio do programa. Os bloqueios se referem a despesas que precisam ser cortadas porque ultrapassam o teto de gastos, por isso têm chances menores de reversão. Já os contingenciamentos podem ser revertidos, porque se meta fiscal for atingida com receita extra, os valores são descontingenciados.

A subvenção ao prêmio do seguro rural é um auxílio financeiro do governo para reduzir o custo do seguro para os produtores e fomentar a contratação da apólice. No momento, o modelo de subsídio está desgastado, porque as contratações são caras e, em caso de danos, muitos produtores rurais relatam que o valor da apólice mal cobre o custeio da safra.

Segundo o Atlas do Seguro Rural do Ministério da Agricultura, em 2024, quase 86 mil produtores rurais contrataram mais de 136 mil apólices de seguro, sendo 67,5% para grãos, seguido de frutas, café e pecuária. Este ano, pouco mais de 13 mil produtores aderiram ao PSR, o que reflete em torno de 16 mil apólices até o momento.

Quem estava aguardando a entrada da próxima safra para contratar novas apólices, agora deve colocar o pé no freio, porque o valor bloqueado pelo governo federal também afeta os recursos subsidiados.

Vale lembrar que, no dia 11 de junho, o ministro Carlos Fávaro se encontrou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para falarem do Plano Safra 25/26. Entre as pautas estava o seguro rural, mas fica a dúvida se eles realmente falaram sobre a modernização do modelo de seguro ou dos cortes.

Parlamentares ligados à Bancada Ruralista devem pressionar o governo a favor da recomposição dos recursos e maior clareza sobre a execução orçamentária do PSR em 2025.

CNA estima que VBP cresça 12% em 2025

Segundo projeção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária deve atingir R$ 1,52 trilhão em 2025. Se confirmado, o valor representará crescimento de 12,3% em relação ao registrado em 2024. A receita estimada para a agricultura é de R$ 1 trilhão, alta de 12,5% em relação ao ano passado. A soja tem maior participação no VBP agrícola e deve ter alta de 9,6% neste ano, com aumento de produção de 14,8%. O milho tem participação de 17% no VBP agrícola e deve registar aumento de 10,9% na produção.

Brasil se declara livre de influenza aviária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o fim do vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Com a notificação, o País se autodeclara livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP). O período de vazio sanitário teve início em maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro (RS), onde foi registrada o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país. Com o encerramento desse prazo e sem novas ocorrências em granjas, o Brasil recupera o status de livre da doença.

Mercado de carbono em avanço

A subsecretária do Ministério da Fazenda, Cristina Reis, anunciou que o governo federal vai publicar em julho o plano de implementação do mercado regulado de carbono, previsto na Lei nº 15.042/2024. O governo deve, na ocasião, anunciar qual será a composição do órgão gestor que fará a governança da estruturação do mercado de carbono. Um resumo do documento já havia sido divulgado, mas agora será apresentado o passo a passo da implementação. Ela reforçou que há espaço para diversos setores, como bioeconomia, agricultura de baixo carbono, resíduos, energia, floresta e indústria de transformação.

Lavoro avança em repactuação de dívidas

A Lavoro, distribuidora brasileira de insumos listada em Nasdaq, protocolou um acordo extrajudicial para negociar cerca de R$ 2,5 bilhões em dívidas vencidas com fornecedores de insumos. A companhia já acertou a repactuação cerca de 36% a 40% da dívida com fornecedores. Negociações já foram acertadas com BASF, UPL Brasil e FMC, além de Eurochem, no segmento de fertilizantes. Agora, para um acordo extrajudicial ser homologado na Justiça, a empresa precisa que credores responsáveis por ao menos 50% concordem com os novos termos de pagamento

Israel x Irã: o alerta vermelho para os preços de fertilizantes

A guerra no Oriente Médio tem implicações globais e afeta o agronegócio brasileiro, mas a preocupação maior continua sobre a produção e comercialização dos fertilizantes, sobretudo a ureia.

O Irã é um dos maiores produtores e exportadores mundiais do insumo, com capacidade de produção anual de cerca de 9 milhões de toneladas, das quais entre 4,5 e 5,5 milhões são exportadas. O Brasil importa aproximadamente 17% desse volume, sendo um dos principais destinos da ureia iraniana.

Além disso, as tensões no Oriente Médio também já levaram à interrupção da produção de ureia no Egito, afetado pela produção reduzida de gás em Israel. Após os ataques de Israel, segundo a Scot Consultoria, a cotação da ureia subiu 5,6%, em função da uma possível interrupção da exportação.

O cenário é complexo, pois, além do Irã, outros produtores de nitrogenados e potássicos estão na região. Os fertilizantes nitrogenados dependem do gás natural, cujo preço está atrelado ao petróleo. Com a alta no preço do petróleo, os custos de produção e transporte dos fertilizantes também aumentaram. Além disso, há o risco das rotas que passam pelo Oriente Médio.

As indústrias de fertilizantes e de segmentos correlatos acompanham o possível bloqueio do Estreito de Ormuz, pois ele liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, rota essencial para o transporte de commodities - inclusive o petróleo. Com menos oferta e aumento nos custos logísticos, a tendência é de pressão sobre os preços no Brasil, segundo a consultoria.

A paralisação da produção egípcia, a instabilidade iraniana e o impacto sobre o escoamento de cargas devem ser monitorados pelo produtor rural para calcular o custeio da safra 2025/26. "Mesmo antes do conflito, não se previa queda nos preços em curto prazo. Agora, com o agravamento geopolítico, o cenário está sujeito a choques reais de oferta. Neste contexto, antecipar compras e acompanhar os indicadores internacionais são atitudes recomendáveis para manter a competitividade", indica a consultoria.