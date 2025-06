'Casa Branca', avião e mansões: O que comprar com R$ 130 milhões da Mega

A Mega-Sena sorteia amanhã um prêmio estimado em R$ 130 milhões. O UOL listou alguns itens de luxo que poderiam ser comprados com o valor total do prêmio, desde que o vencedor acerte sozinho as seis dezenas.

A 'Casa Branca'

Calma, não é exatamente a Casa Branca onde está sede do governo dos Estados Unidos. É uma réplica da Casa Branca que fica na Califórnia, e que está à venda por R$ 130 milhões. O terreno tem 11.735 m².

Residência neoclássica georgiana tem quatro andares e cerca de 2.230 m² de construção. Ao todo, são 11 quartos e 14 banheiros. Recentemente reformada, a casa vem equipada com os "melhores acabamentos" e "eletrodomésticos de última geração", conforme descrito no anúncio.

Suíte principal possui lareira, sala de estar e um banheiro com muitos detalhes. Há ainda adega, sala de cinema e academia. A garagem tem espaço para até oito veículos.

Mansão que a atriz Gwyneth Paltrow colocou à venda em Los Angeles, nos Estados Unidos; residência foi construída em 1950 e reformada em 2009 Imagem: Anthony Barcelo/The Beverly Hills Estates/Mega

Mansão de Gwyneth Paltrow

Com o prêmio da Mega-Sena seria possível comprar a mansão da atriz Gwyneth Paltrow, em Los Angeles (EUA). A casa, que tem 740 metros quadrados de área construída, foi vendida por aproximadamente R$ 130 milhões.

Mansão foi construída na década de 1950 e reformada em 2009. Em 2012, foi adquirida pela atriz com o cantor Chris Martin, com quem foi casada até 2015.

Seis quartos compõem a casa, que também tem um espaço separado para hóspedes, cinema, sala de jogos, academia, escritório e adega. Na cozinha, tem dois cooktops e um fogão a lenha.

Casa nas falésias da Grécia

Uma mansão construída com uma "fusão entre arquitetura e meio ambiente" está à venda na Grécia. A residência fica nas falésias de Elia, em Mykonos, e tem valor estimado de R$ 130 milhões.

São 922 m² de área construída, com seis quartos e 10 banheiros. Dois dos quartos tem piscinas privativas com vista para o Mar Egeu.

Na área externa, há uma piscina de borda infinita. A construção foi realizada com mármore grego e pedras locais.

Embraer Praetor 600s, avião executivo da fabricante brasileira, consegue fazer viagens intercontinentais sem precisar reabastecer Imagem: Divulgação/Embraer

Avião da Embraer

Com os R$ 130 milhões da Mega-Sena é possível comprar um avião fabricado pela brasileira Embraer. O Praetor 600s é um jato executivo na categoria "super-médio", conhecido pelo grande alcance que tem. Aeronave tem 8,31 m de comprimento e 2,03 m de largura.

É capaz de voar de Paris para Nova York ou de São Paulo para Miami, entre outras rotas de longa distância. A velocidade máxima desse modelo é 863 km/h, com sistema de controle de voo por sinais elétricos que transmitem os comandos do piloto para as superfícies de controle da aeronave, substituindo os sistemas mecânicos tradicionais.

Cabine pode acomodar até 12 passageiros. Ela tem um filtro HEPA para melhorar a qualidade do ar da cabine, revestimento especial para proteção de superfícies e sistemas opcionais de visão aprimorada e display head-up.