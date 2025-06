Labubu eleva vendas no AliExpress e ultrapassa a Vale em valor de mercado

O boneco Labubu, da fabricante chinesa Pop Mart, virou febre nas redes sociais e impulsiona as vendas da AliExpress na América Latina. Somente nos primeiros seis meses deste ano, a categoria de brinquedos colecionáveis cresceu 300% em volume de vendas na plataforma. A Pop Mart ultrapassou a gigante brasileira Vale em valor de mercado.

O que está acontecendo

Os brinquedos colecionáveis da Pop Mart, especialmente o Labubu, lideram buscas e vendas no AliExpress. Nas últimas duas semanas, eles ocuparam o primeiro lugar entre os itens comercializados no site, e a Pop Mart se tornou a empresa mais bem avaliada na categoria de brinquedos da plataforma.

Além de atrair colecionadores, o Labubu surfa na onda das "blind boxes", as populares caixas-surpresa, em que o consumidor só descobre o item após a compra. O personagem impulsionou um salto de 280% nas pesquisas por caixas-surpresa entre abril e maio.

No Brasil, a fabricante chinesa não vende oficialmente. A ausência de lojas oficiais da Pop Mart faz com que as vendas sejam feitas por meio de revendedores como Shopee, AliExpress, ebay e StockX.

No site da PopMart o preço varia entre US$ 15,97 e US$ 37,90. Com o dólar a R$ 5,53, um Labubu pode custar de R$ 88,50 a R$ 211, além das taxas de importação.

No AliExpress, a versão de pelúcia de chaveiros em caixas-surpresas, popular no TikTok, é comercializada pelo preço médio de R$ 115. A alta de buscas no site está associada a outras edições do "monstrinho" que fazem sucesso e são ainda mais "exclusivas". Uma unidade da coleção Pop Mart com a Coca-Cola, por exemplo, é vendida a R$ 70,99 e, na versão com 10 caixas-surpresa, o valor chega a R$ 708,99.

A disponibilidade do Labubu está concorrida em todo o mundo. A escassez de produtos provocou filas e até brigas em lojas no Reino Unido, onde a Pop Mart anunciou a suspensão temporária das vendas no final de maio. Para driblar o problema, em países como o Japão, a compra é limitada a uma unidade por consumidor.

Pop Mart vale bilhões

O sucesso dos brinquedos da Pop Mart é, inclusive, a aposta da AliExpress para ação neste mês. A empresa quer impulsionar a campanha de promoção, neste mês de junho, com o lançamento de novas versões do Labubu, que já vem impulsionando as buscas e compras por brinquedos na plataforma.

Com visual excêntrico e carisma peculiar, os bonecos vêm conquistando o público, mas também o mercado. Segundo relatório anual da fabricante chinesa, a receita da Pop Mart alcançou 13,04 bilhões de yuans, em 2024, cerca de R$ 10 bilhões. Só as vendas das pelúcias de Labubu cresceram mais de 1200% no período, quase 22% da receita total.

Uma década de criação. Criado pelo designer Kasing Lung, o Labubu surgiu em 2015 como o "pequeno monstro com orelhas altas e pontudas e dentes serrilhados" em três livros ilustrados pelo artista chinês e inspirados na mitologia nórdica. Em 2019, Lung firmou parceria com a Pop Mart para transformar o personagem em miniaturas colecionáveis.

O grande salto veio em 2023, com o lançamento das versões de pelúcia em formato de chaveiro. Os monstrinhos dentuços viralizaram nas redes sociais e se tornaram febre global, aparecendo nas mãos de celebridades como Rihanna, Kim Kardashian e o jogador da NBA Dillon Brooks.

A Labubu atingiu um feito importante: a Pop Mart ultrapassou a gigante brasileira Vale (VALE3) em valor de mercado. O patamar da fabricante de brinquedos colecionáveis disparou para US$ 42 bilhões, superando a mineradora brasileira avaliada em US$ 41 bilhões. Só neste ano, os papéis da empresa registraram uma alta de 200%.

Uma joia de Labubu. A Pop Mart também abriu uma nova frente de negócio com a sua primeira joalheira, a Popop, em Xangai. A loja conceito vende acessórios adornados com os personagens mais vendidos da Pop Mart, incluindo o Labubu, a preços que variam de 350 yuans a 2,7 mil yuans (entre R$ 270 a R$ 2.081). A popularidade do brinquedo também foi destaque esta semana com o leilão de uma boneca Labubu em tamanho humano, arrematada por 1,8 milhão de yuans, cerca de R$ 832 mil.

O que está por trás desse sucesso

Apelo por brinquedos exclusivos e o forte desejo do público por itens de colecionador. A popularidade meteórica do boneco tem por trás a estratégia da marca de lançar edições limitadas e versões temáticas, o que aumentou o valor financeiro das peças, transformando-as em itens cobiçados no mercado

O personagem se transformou em um item de colecionador e símbolo de estilo, conquistando fãs que se identificam com sua estética excêntrica e história única.

Emily Brough, diretora de licenciamento da Pop Mart nas Américas, em entrevista à imprensa norte-americana, na semana passada

A dinâmica das redes sociais também é crucial para o sucesso. Personalidades internacionais, como as cantoras Rihanna e Dua Lipa publicaram fotos carregando o chaveiro do brinquedo. O 'hype' em plataforma como TikTok é alimentado pelos vídeos 'unboxing', mostrando as reações dos compradores abrindo as caixas-surpresas. Só no TikTok, há mais de 1,9 milhão de publicações com a hashtag #Labubu.

A sensação de ter e pertencer. Os vídeos também mostram que, diferentemente de outros brinquedos, o monstrinho da Pop Mart tem uma base de consumidores predominante adulta. A economista e professora de economia comportamental da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Paula Sauer, explica que esse é um tipo de compra focada na sensação de prazer que gera.

Além disso, o impulsionamento de influencers e celebridades nas redes sociais transformou esses bonecos em marcadores de identidade para jovens e adultos. Tê-los gera a poderosa sensação de pertencimento.

Paula Sauer, economista e professora da ESPM

O "medo de ficar de fora" é tamanho, que já existem as réplicas. São os "Lafufus", vendidos também em caixinhas cegas e com características semelhantes aos Labubu. Doutoranda em Psicologia Clínica, Sauer acrescenta que as versões raras e edições de luxo ajudar a aumentar a percepção de valor para o cliente. "Na psicologia econômica chamamos esse viés comportamental de FOMO, o acrônimo significa "fear of missing out", ou seja, medo de ficar de fora, o que leva o consumidor a compras rápidas e impulsivas, não planejadas, muitas vezes chegando ao ponto de fazer dívida para não ficar de fora de alguma moda ou evento", diz ela.

O fenômeno dos Labubus da Pop Mart é um caso emblemático de como o comportamento do consumidor, a cultura digital e o desejo por itens colecionáveis se combinam para criar uma explosão de demanda global - a demanda foi tão intensa que levou à suspensão temporária das vendas no Reino Unido gerando tumultos e esgotamentos instantâneos. Todo esse ruído faz do monstrinho um bem ainda mais desejado e seu preço mais elevado.

Paula Sauer, economista e professora da ESPM

O crescimento da Pop Mart é sustentável? Para a economista, o sucesso da empresa chinesa é "estrondoso, mas aparentemente mais uma febre do que uma tendência". "Todo esse crescimento pode estar ancorado na euforia do mercado, moda e até mesmo especulação. Já houve outras febres semelhantes como a do Lego nos anos 2000, os Funko Pop em 2018 e os NFT [token não fungível, em português] em 2021, caríssimos e hoje raramente ouvimos alguém falar dos NFT, ficou restrito a nichos", conclui.