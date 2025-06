Delegado da PF Ricardo Saadi assume a presidência do Coaf a partir de julho

O delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi vai assumir a presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a partir de 1º de julho, informou o Banco Central. Ele substitui Ricardo Liáo, que comanda o órgão desde agosto de 2019 e deixa o cargo a pedido, segundo a nota.

Saadi já foi conselheiro do Coaf e, hoje, é diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF.

Segundo a nota, a experiência do delegado contribuirá para produzir inteligência financeira e supervisionar setores econômicos, combatendo a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

"O presidente do Banco Central do Brasil agradece a Ricardo Liáo, servidor aposentado dessa casa, pelos serviços prestados, reconhecendo e valorizando todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que conduziu suas funções ao longo do período em que se dedicou ao Coaf", diz a nota.