Japão suspende compra de carne de frango de mais duas cidades do Brasil

O Japão suspendeu temporariamente a importação de carne de frango de mais duas cidades brasileiras. Além disso, o país deixou de comprar ovos férteis e pintos de um dia de todo o território dos estados de Goiás e Mato Grosso. A decisão ocorre por conta de casos suspeitos da gripe aviária nessas duas cidades.

O que aconteceu

Japão suspendeu importação de carne de frango de Santo Antônio da Barra (Goiás) e Campinápolis (Mato Grosso). Até então, o país só tinha restringido a compra para a cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul), onde foi registrado o primeiro foco de gripe aviária. Com essa nova medida, chega a três o número de cidades brasileiras que não podem comercializar o produto com o Japão.

Também foi suspensa a compra de ovos férteis e pintos de um dia de todo o território dos estados de Goiás e Mato Grosso. As duas medidas foram anunciadas ontem pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

Decisões seguem protocolos sanitários estabelecidos entre os dois países. Em nota, o Mapa disse que o aumento das restrições ocorre após a confirmação de focos de IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) em aves de subsistência nas duas cidades.

Um foco ainda está em andamento e outro, finalizado. Os dois registros que levaram ao aumento dos embargos pelo Japão envolvem galinhas domésticas, de subsistência. Na plataforma SRN (Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves), o foco de Campinápolis (MT) já consta como finalizado, já o outro, em Santo Antonio da Barra, em Goiás, segue em andamento. O Brasil tem outros três focos ativos da doença: em Brasília (DF), em Mateus Leme (MG) e em Sapucaia do Sul (RS).

A comercialização de produtos avícolas com os demais estados brasileiros segue normalmente. O Mapa reforça que o consumo e a exportação de carne de aves e demais produtos avícolas brasileiros permanecem seguros. Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária)

Aumento dos embargos pelo Japão ocorre um dia antes do fim do prazo de 28 dias do "vazio sanitário". O período de 28 dias corresponde ao ciclo do vírus H5N1 e começou a contar após a desinfecção da granja de Montenegro. Foi preciso aguardar esse prazo para garantir que não haja vestígios do vírus no ambiente antes da retomada das atividades no local.

Brasil vai comunicar organização mundial sobre fim de prazo. Agora, o país deve encaminhar uma autodeclaração à OMSA (Organização Mundial da Saúde Animal) informando que é livre da gripe aviária. Segundo o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária), a organização deve ser informada entre o final do dia de hoje ou nas primeiras horas de amanhã.

Com isso, o país pode se declarar livre da gripe aviária.

Ao todo, 47 países mantinham até ontem a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Outros 17 limitam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul e quatro adotam a restrição somente ao município de Montenegro (RS).

11 casos suspeitos estão sendo investigados no Brasil. Três deles são em Minas Gerais (em Sacramento, São Joaquim de Bicas e Novo Cruzeiro) e outros três no Espírito Santo (em Linhares, Serra e Vila Velha). Também há investigações em curso em outros cinco estados: no Pará (em Parauapebas), em Roraima (em Alto Alegre), no Ceará (em Cedro), na Bahia (em Morro do Chapéu) e no Rio Grande do Sul (em São Valentim).

Maior parte dos casos suspeitos é com aves domésticas. Das 11 investigações em andamento, nove são com aves domésticas e duas, com silvestres.

Embargos a todo território nacional:

África do Sul

Albânia

Argentina

Canadá

Chile

China

Coreia do Sul

Filipinas

Índia

Iraque

Macedônia do Norte

Malásia

Marrocos

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Europeia (bloco formado por Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia)

Uruguai

Restrições limitadas ao Rio Grande do Sul

Angola

Arábia Saudita

Armênia

Bahrein

Bielorrússia

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Kuwait

México

Montenegro

Namíbia

Quirguistão

Reino Unido

Rússia

Tajiquistão

Turquia

Ucrânia

Embargos somente à cidade de Montenegro (RS):

Catar

Emirados Árabes Unidos

Japão

Jordânia

Embargos às cidades de Santo Antônio da Barra (GO) e Campinápolis (MT)

Japão

Embargos aos estados de Goiás e Mato Grosso*

Japão

(*) para ovos férteis e pintos de um dia