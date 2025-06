Dólar recua com possível entrada dos EUA na guerra e espera por juros

O dólar apresenta queda, com o mercado à espera pelas definições das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Também permanecem no radar os desdobramentos da guerra entre Israel e Irã e a possível entrada dos EUA no conflito. Às 9h35, a moeda norte-americana recuava 0,09% e era negociada por R$ 4,997. O preço do barril de petróleo oscila entre altos e baixos e permanece cotado acima de US$ 75.

O que aconteceu

Dólar comercial está em leve desvalorização. As variações iniciais da moeda norte-americana ante o real aparecem desde os primeiros negócios do dia e afastam a divisa da barreira de R$ 5,50. O movimento acompanha a cotação do dólar em relação a outros pares internacionais.

Ontem, a moeda norte-americana registrou alta de 0,23%. A oscilação não foi suficiente para devolver a queda de 1,03% do dólar na segunda-feira e manteve a cotação abaixo de R$ 5,50. Com isso, a divisa totaliza perda de 3,8% (-R$ 0,22) em relação ao real no mês de junho. Já no acumulado deste ano, a baixa supera os 11% (-R$ 0,68).

Guerra no Oriente Médio

Escalada de ataques entre Israel e Irã segue no radar. As ofensivas permanecem no sexto dia de guerra entre os países do Oriente Médio. Os temores são ampliados diante da cobrança de Israel pelo ingresso militar dos EUA no conflito. O apoio seria determinante para atingir a usina de enriquecimento nuclear iraniana em Fordow.

Eventual entrada dos EUA no conflito amplia tensão. "Nossa paciência está se esgotando", escreveu o presidente norte-americano, Donald Trump, em uma ameaça ao Irã. Ele afirma que o espaço aéreo do país está sob controle e cobra a "rendição incondicional" do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Preços futuros do barril de petróleo têm estabilidade. Os bombardeios próximos a regiões essenciais para a produção do combustível ampliam os temores de redução da oferta global de petróleo. Diante do cenário, o barril de 159 litros do Brent, referência internacional para o combustível, para agosto deste ano apresenta baixa variação, mas permanece cotado acima de US$ 75.

Novas taxas de juros

Bancos Centrais do Brasil e dos EUA definem taxas de juros. Os anúncios serão realizados somente no fim da tarde, mas movimentam as expectativas do mercado financeiro. As projeções mostram que o Fed (Federal Reserve) manterá os juros inalterados na faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano. No Brasil, a decisão que pode encerrar o ciclo de altas da taxa Selic divide os analistas.

Taxa básica de juros tem o maior patamar em quase 20 anos. A sequência de seis avanços consecutivos levou a Selic ao maior nível desde agosto de 2006. O mercado está dividido entre as expectativas de manutenção ou nova alta da taxa.

Inflação, emprego e atividade econômica motivam divergências. A discordância sobre a eventual necessidade de uma nova alta dos juros básicos no Brasil envolve a perda de força da inflação e da economia constatada por indicadores recentes. Por outro lado, a manutenção do mercado de trabalho aquecido e os estímulos fiscais do governo são vistos como estimulantes para o aumento da inflação.

Declaração do presidente do BC dos EUA atrai os holofotes. Com o veredito já dado como certo nos Estados Unidos, a espera do mercado fica por conta da entrevista a ser concedida por Jerome Powell, comandante do colegiado. A expectativa considera a possibilidade de ele revelar os próximos passos da condução da política monetária norte-americana.

Juro dos Estados Unidos também é relevante para o Brasil. As eventuais quedas das taxas na economia norte-americana e em outros países desenvolvidos representam um cenário positivo para as economias emergentes, a exemplo do Brasil. O cenário tende a atrair maiores volumes de investimento às nações que oferecerem um maior retorno, apesar do risco mais elevado envolvido nas aplicações.