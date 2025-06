Caminhamos para um estrangulamento fiscal absoluto, diz diretor da IFI

Convivendo com crise fiscal ainda sem solução, o Brasil caminha para um estrangulamento fiscal absoluto, disse Marcus Pestana, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão técnico e apartidário do Senado criado para analisar e acompanhar as contas públicas do país, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

O primeiro passo para solucionar uma crise é a consciência, o diagnóstico sobre o problema, e nós caminhamos para um estrangulamento fiscal absoluto. O Brasil tem o orçamento mais engessado em todo mundo, não há precedentes, não há antecedentes, não há exemplo de país algum que tenha um orçamento tão engessado, onde basicamente todas as despesas são obrigatórias.

Marcus Pestana

O diretor da IFI apontou três objetivos para tentar sanar a crise fiscal brasileira e evitar esse estrangulamento orçamentário absoluto, previsto para 2027.

Nós teríamos três objetivos, é o pano de fundo da discussão dessa crise, desse estrangulamento fiscal, que seriam, primeiro, evitar um colapso da máquina pública.

Segundo objetivo, estancar a dívida. Nós precisamos para isso ter juros menores e produzir superávits primários. Mas a gente fica dando o sangue, suando a camisa para zerar o déficit.

E o terceiro objetivo é retomar a capacidade de investimento do governo federal, que sempre foi o principal vetor do investimento público para alavancar o desenvolvimento sustentado.

Marcus Pestana

O especialista alertou que é preciso impedir este colapso fiscal, que acabaria prejudicando os juros e expectativas nacionais, mas não vê isso acontecendo em um curto período.

Isso é tarefa, esses três objetivos, um de curtíssimo prazo e outro de médio e longo prazo, não são nada fáceis, não há ajuste fiscal indolor, não se faz omelete sem quebrar os ovos, não se faz ajuste fiscal sem contrariar interesses, em reduzir benefícios, em ter normas mais austeras para a expansão do gasto público, então daí é a complexidade e esse impasse instalado sobre que caminhos tomar.

Marcus Pestana

