Dólar ronda estabilidade com conflito entre Irã e Israel no radar

O dólar está estável em meio à ampliação dos conflitos no Oriente Médio e a aprovação do projeto que acelera a tramitação das mudanças no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Às 9h12, a moeda norte-americana subia 0,04% e era comercializada por R$ 5,488.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta estabilidade. A oscilação da moeda norte-americana ante o real é observada desde os primeiros negócios da sessão. Com a leve variação, a divisa permanece vendida abaixo da barreira de R$ 5,50.

Ontem, a moeda dos EUA recuou mais de 1%. A variação negativa fez o dólar terminar o dia negociado por menos de R$ 5,50 pela primeira vez desde outubro do ano passado. Somente em junho, a cotação da divisa caiu mais de 4%, o equivalente a R$ 0,23. No acumulado deste ano, a baixa alcança 11%.

Conflito no Oriente Médio

Escalada dos ataques entre Israel e Irã amplia as tensões. Teerã iniciou na tarde de ontem uma nova onda de bombardeios contra as terras israelenses. As cidades de Tel Aviv e Haifa são os principais alvos da ofensiva. Israel, por sua vez, diz ter matado o principal comandante militar iraniano.

Preço do barril de petróleo volta a subir. Após recuar 1,35% e devolver parte da alta registrada ao final da semana passada, o barril de 159 litros do Brent, referência internacional para o combustível, avança mais de 2%. A variação acompanha a elevação do temor pela expansão dos ataques após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir para a população evacuar Teerã.

Ataques pautam discussões em cúpula do G7, no Canadá. O encontro entre as principais economias do mundo resultou em uma declaração formal. No documento, o grupo classifica o Irã como fonte de "instabilidade e terror" e ressalta o "compromisso com a paz e a estabilidade no Oriente Médio".

Lula discursará na cúpula ainda hoje. Ao desembarcar no Canadá, o presidente afirmou que as ofensivas entre Irã e Israel devem fazer parte de suas manifestações. "Qualquer conflito me preocupa", disse. Para Lula, o dinheiro gasto com o conflito poderia ser utilizado para combater a miséria no mundo.

Ajuste fiscal em risco

Câmara vai acelerar derrubada de novo decreto do IOF. Os deputados aprovaram ontem o requerimento de urgência do projeto para suspender as mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras. A medida faz parte do ajuste fiscal apresentado pelo governo.

Decisão com 346 votos favoráveis coloca o governo contra as cordas. O aval dos parlamentares permite que o texto seja levado imediatamente para a análise do plenário da Casa, sem a discussão em comissões especiais.

Placar evidencia insatisfação do Legislativo com o governo. Os parlamentares têm se mostrado descontentes com a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As discordâncias envolvem, principalmente, a elevação de impostos para cumprir as metas fiscais e o atraso no pagamento das emendas parlamentares.

Taxas de juros

Mercado aguarda por taxas de juros no Brasil e nos EUA. Amanhã, a Super Quarta será marcada pelos vereditos do Copom (Comitê de Política Monetária) e do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos.

Futuro da taxa Selic ainda divide o mercado financeiro. Ainda que a mediana das projeções indique para o fim do ciclo de altas da taxa básica nos atuais 14,75% ao ano, parte dos analistas vê uma nova elevação como adequada para conter efetivamente a inflação.

Nos Estados Unidos, há praticamente uma unanimidade. Para 99,9% dos analistas, os juros serão mantidos no patamar entre 4,25% e 4,5% ao ano. O patamar segue considerado elevado para os padrões da economia norte-americana.