Amanda Klein: IOF é 'bomba atômica' na base do governo

A 'bomba atômica' da crise do IOF ainda não caiu sobre Brasília, mas já deu prenúncio de que está a caminho com a aprovação do requerimento de urgência do projeto que derruba o novo decreto Imposto, mantendo a base do governo sob pressão, disse Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

A bomba atômica ainda não caiu sobre Brasília, mas houve prenúncio de que ela possa estar a caminho. A votação da urgência do decreto legislativo para derrubar o aumento do IOF provocou um estrondo. 346 votos a favor e 97 contra. É mais que o necessário para aprovar uma PEC e até uma abertura de pedido de impeachment.

Destes, 225 votos vieram de partidos da base aliada com assentos na esplanada dos ministérios. O líder do governo, José Guimarães, liberou a base para se posicionar como quisesse. O apoio se reduziu à federação formada por PT, PC do B e PV, que não deu nenhum voto contra.

Outros partidos, como PSB e PDT, também de esquerda, contribuíram para aprovar a urgência. Já a votação do texto em si ficará provavelmente para daqui a duas semanas, após os festejos de São João e o Fórum Jurídico de Lisboa, vide Gilmarpalooza.

Amanda Klein

Agora, a proposta aprovada pela Câmara está pronta para ser votada em plenário, sem precisar passar pelas comissões especiais, o que acelera o processo.

Porém, não há acordo para a votação do projeto que derruba o novo decreto do IOF. A decisão de pautar a urgência foi tomada na reunião de líderes da semana passada. De lá para cá, o governo atuou para que a crise não escalasse e para que o texto não chegasse a ser analisado.

Klein trouxe ainda apuração de que Hugo Motta mandou recado ao presidente Lula, de que não dá mais para falar em aumentar os impostos sem cortar os gastos.

Lula se reuniu com Hugo Motta e o antecessor Arthur Lira no sábado. O presidente da Câmara relatou a Lula as insatisfações dos parlamentares sobre o atraso no pagamento das emendas.

Mas o principal, segundo apurei, foi contar a Lula, normalmente blindado por seus auxiliares, sobre o esgotamento da agenda de aumento de impostos e sugerir que o governo lidere à discussão das tais medidas estruturantes. O recado foi, não dá mais para falar em aumentar impostos sem colocar na mesa o corte de gastos. Lula é bom ouvinte, resta saber se ele entendeu o recado.

Ontem, Gleisi Hoffman e Rui Costa fizeram uma nova reunião com Mota e prometeram se empenhar na liberação dos recursos dos parlamentares. Já Haddad saiu de cena, está de férias, talvez seja melhor assim. Mas quem olha para o mercado no Brasil poderia jurar que se trata de um mundo paralelo.

Amanda Klein

