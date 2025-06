Governo unifica Bolsa Família e Auxílio Gás em 30 cidades; veja lista

O pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás foi unificado em 30 municípios que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal.

O que aconteceu

Os recursos poderão ser movimentados a partir de hoje (16). A medida beneficia 175 mil famílias com o Bolsa Família e 39 mil com o Auxílio Gás.

O calendário de pagamento dos programas foi unificado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). A medida visa amenizar as dificuldades enfrentadas pela população por conta de desastres climáticos, como enchentes e estiagem.

Os recursos são repassados no primeiro dia de pagamento de junho. A quebra do calendário escalonado permite que os beneficiários desses municípios utilizem o recurso sem a necessidade de aguardar a data indicada conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O repasse total é superior a R$ 125,54 milhões, sendo R$ 121,28 milhões para famílias contempladas pelo Bolsa Família e R$ 4,26 milhões para os beneficiários do Auxílio Gás. O valor médio do Bolsa Família é de R$ 666 por família, enquanto o do Auxílio Gás é de R$ 108, equivalente ao preço médio de um botijão de 13 kg.

A ação é válida por dois meses. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe desse período, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros dois meses, seguindo o mesmo processo do pedido anterior.

Veja os municípios contemplados: