'Prévia do PIB' cresce 0,2% em abril e renova recorde histórico, mostra BC

Após fechar o primeiro trimestre com alta de 1,3%, a atividade econômica nacional cresceu 0,2% em abril, mostram dados divulgados hoje pelo IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), indicador do BC (Banco Central) conhecido por antecipar o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto).

Como foi o IBC-Br

Economia nacional avançou 0,2% no mês de abril. A oscilação positiva leva a prévia do PIB aos 110,2 pontos na série dessazonalizada (livre de influências). O patamar é o mais alto registrado desde o início das divulgações do IBC-Br, em janeiro de 2003.

Sequência positiva surge após perda de fôlego no fim de 2024. A atividade econômica nacional avançou em todos os quatro primeiros meses deste ano. O movimento reverte o desempenho negativo que derrubou o indicador de 109 para os 106,1 pontos no último trimestre do ano passado.

Setor de serviços guia desempenho positivo de abril. Com alta de 0,4%, o segmento de maior peso para o PIB nacional reverteu as quedas registradas pelos ramos agropecuário (-0,9%) e industrial (-1,1%). Com isso, o desempenho do setor de serviços é o único a permanecer no maior patamar da série, aos 108,7 pontos.

O que é o IBC-Br

Indicador é calculado a partir de uma base similar à do IBGE. Com divulgações mensais, a coleta de dados do Banco Central é classificada como a "prévia do PIB" por antecipar o andamento da atividade econômica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta os dados sobre o desempenho da economia somente a cada período de três meses.

Resultado do primeiro trimestre teve diferença de 0,1 ponto percentual. Os dados oficiais mostram que o PIB brasileiro avançou 1,4% entre os meses de janeiro e março. No IBC-Br, foi contabilizada uma alta de 1,3% da atividade econômica no mesmo intervalo.