É amanhã: Dia de Ofertas UOL vem aí com descontos imperdíveis

Do UOL, em São Paulo

O UOL lança amanhã a primeira edição do Dia de Ofertas UOL, evento online do Guia de Compras UOL com descontos exclusivos para leitores em marcas e lojas como Amazon, Shopee, Wap, Philips Walita, Insider Store, Netshoes, Vaio, iPlace, AmoBeleza, Exclusiva Sex Shop e Positivo Casa Inteligente, entre outras.

As promoções serão divulgadas durante todo o dia na home e nas redes sociais do UOL, nas newsletters Caçadores de Ofertas e Guia Tech, no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras e em duas live shops transmitidas no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, que também trarão demonstrações de produtos.

A primeira começa às 13h e conta com a apresentação da live shopper Evelyn Marques. À noite, às 21h, é a vez da equipe do Guia de Compras UOL entrar ao vivo com uma nova rodada de ofertas. Clique aqui para ativar a notificação e não perder nenhum desconto.