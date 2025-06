App Caixa Tem tem instabilidade no 1º dia de pagamento do Bolsa Família

O aplicativo Caixa Tem apresenta instabilidade na manhã de hoje, primeiro dia de pagamento do Bolsa Família. Usuários do app reclamaram da situação nas redes sociais.

O que aconteceu

Usuários relatam problemas com aplicativo Caixa Tem. Um deles disse que só conseguiu transferir o dinheiro depositado no aplicativo após várias tentativas. Antes, constava a seguinte mensagem no app: "Ops! Não conseguimos te atender agora, tente novamente em alguns minutos!". Já outro disse que foi até uma agência da Caixa hoje e confirmaram o problema no aplicativo da Caixa Tem. "A equipe de tecnologia prometeu resolver ainda hoje", disse o homem.

Caixa teve aumento nos relatos de usuários indicando problemas com o aplicativo. O DownDetector, que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, chegou a receber 227 notificações às 11h47min de hoje. A plataforma não possui uma análise exclusiva para o aplicativo Caixa Tem.

Hoje é o primeiro dia de pagamento do Bolsa Família. Nesta data são pagos os beneficiários com o NIS (Número de Identificação dos Beneficiários) de final 1 - os pagamentos seguem até o dia 30 de junho. O programa de transferência de renda do Governo Federal contempla 20,49 milhões de famílias no mês. O valor médio de repasse no país é de R$ 666, segundo dados do governo federal.

O UOL Economia procurou a Caixa Econômica Federal, mas não obteve retorno. A reportagem será atualizada assim que vier o retorno.