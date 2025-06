App do Banco do Brasil apresenta instabilidade neste domingo

Do UOL, em Brasília

O aplicativo do Banco do Brasil está apresentando instabilidade nesta manhã.

O que aconteceu

Os relatos de problemas começaram pela manhã nas redes sociais. "E aí, o app do BB [está] fora do ar em pleno domingo, é isso mesmo?", publicou um usuário.

"O Banco do Brasil confirma intermitência em seus canais de atendimento nesta manhã", afirmou o BB. Em resposta ao UOL, o banco afirmou, no entanto, que "não há qualquer risco aos clientes".

Os relatos vão de problemas para abrir o aplicativo a realizar ações. "Fui ver e ainda bem que é todo mundo que não consegue entrar no app do BB, já me desesperei achando que tinha acontecido algo comigo", relatou uma usuária.

Por ora, não há previsão de estabilização. " O BB trabalha para o pleno restabelecimento dos serviços", informou a instituição, por meio de nota.