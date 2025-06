'Quem cobra imposto de bets e bilionários somos nós', diz Haddad

Do UOL, em Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender hoje a medida provisória de compensação de isenção do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), enviada esta semana ao Congresso.

"Quem cobra imposto de bets e bilionários somos nós", publicou o ministro nas redes sociais, no início da tarde. "Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós", em uma fala alinhada à estratégia de comunicação do governo para rebater às críticas ao pacote.

O presidente Lula (PT) e ministros têm pregado que os aumentos tributários atingem em especial as "classes privilegiadas". "Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam impostos?", questionou Lula, em defesa da medida, na última quinta.

A proposta foi enviada ao Congresso como medida provisória na quarta. Após muito vaivém, incluindo reuniões com lideranças parlamentares, o texto final propõe o aumento de tributação das bets, das fintechs e de alguns títulos de crédito.

Na postagem, Haddad se refere diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Calote em governadores, calote de precatórios, vendeu empresa pública a preço de banana e enquanto rifava o Brasil tentava dar o golpe na democracia. Estamos arrumando sua bagunça", disse.

O pacote tem sido alvo de críticas em especial de bolsonaristas. Parlamentares da oposição têm revivido o meme do Taxad para tentar grudar no ministro a fama de criador de impostos, algo amplamente impopular.

Apesar de os presidentes das duas Casas terem participado da discussão, não há garantia de que ele será aprovado pelo Legislativo. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), alertou que pode haver um "descasamento" entre propostas do governo e a aceitação do Congresso. No governo, diz-se, por outro lado, que a certeza é que o projeto antigo não passaria.

