Dólar avança em meio a tensão após bombardeio no Irã

O dólar está em alta nesta manhã após os ataques de Israel ao Irã ampliarem os temores do mercado financeiro. Às 9h24, a moeda norte-americana subia 0,41% ante o real e era negociada por R$ 5,565.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta valorização. A alta da moeda norte-americana é observada desde a abertura dos negócios, acompanhando a tendência global de avanço do dólar. Mesmo com a alta, a divisa permanece distante do patamar de 5,60.

Ontem, a moeda dos EUA subiu 0,07%. A leve variação positiva foi insuficiente para devolver a queda acumulada de 0,5% do dólar frente ao real nesta semana. Para o cenário ser revertido, é necessário que a divisa suba ao menos R$ 0,028 hoje.

Ataques no Oriente Médio

Bombardeios no Irã motivam tensões. O ataque de Israel contra Teerã no final da noite de ontem está no radar do mercado financeiro. Com a elevação dos temores e das incertezas globais, as moedas mais fortes, a exemplo do dólar, viram refugio dos investidores.

EUA negam participação na ofensiva. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que a ação israelense foi "unilateral" e não conta com a participação de Washington. No entanto, o presidente Donald Trump usou um tom de ameaça em uma publicação para pedir que o Irã faça um acordo sobre seu programa nuclear para que o "massacre" acabe.

Chega de morte, chega de destruição, simplesmente façam, antes que seja tarde demais.

Donald Trump, presidente dos EUA

Ajuste Fiscal incerto

Compensação para alta do IOF desagrada. O pacote apresentado pelo governo federal ao Congresso não agrada os parlamentares. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que vai pautar a MP (Medida Provisória) "para ser derrubada" no início da próxima semana.

Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de imposto com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais.

Hugo Motta, presidente da Câmara

Medida visa o cumprimento da meta fiscal. As propostas do governo têm o objetivo de zerar o déficit público neste ano e atingir um superávit primário em 2026. As medidas compensatórias à elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foram construídas com lideranças do Congresso, mas não têm aprovação garantida.